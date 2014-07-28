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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1236123712381239
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

...БАЖАЮ ВСІМ МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я І ПОБІЛЬШЕ ДОБРОТИ У 2019 РОЦІ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:21

Начнём тему в Новом году.Посмотрел наш источник кити, так закралась мысль, что из 7 городов Винницу можно было бы и выбросить.Ну неадекват и всё.как в другой стране.Конечно остальными цифрами это сглаживается. но там цифры далёкие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

У кого есть мысль диверсифицироваться и включить в инвестпортфель золото, то возможен откат к 1230-40, скорее всего нужно будет тогда брать.Цели от 1390 и выше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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