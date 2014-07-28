Додано: Вів 01 січ, 2019 14:42

orest написав: GDV29 написав: orest написав: Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.

П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію.

Фігію з таких спеців...

П.П.С. Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію.Фігію з таких спеців...П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг

Привет Всем. Шановний Оресте, как Вы думаете, завтра -послезавтра МБ еще вниз или боковик? Привет Всем. Шановний Оресте, как Вы думаете, завтра -послезавтра МБ еще вниз или боковик?

Добавлено: Ср 26 дек, 2018 14:36 Думаю, що завтра грн на МБ ще трохи зміцниться (але, найімовірніше, уже не суттєво). Пятниця - останній по справжньому робочий день року, можуть бути нюанси. Можемо і скоригуватися.

Більш імовірно, що готівка просяде інтенсивніше завтра-післязавтра. Добавлено:Думаю, що завтра грн на МБ ще трохи зміцниться (але, найімовірніше, уже не суттєво). Пятниця - останній по справжньому робочий день року, можуть бути нюанси. Можемо і скоригуватися.Більш імовірно, що готівка просяде інтенсивніше завтра-післязавтра.

Дядя Саша ; Добавлено: Ср 26 дек, 2018 13:27 .Пассивность регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.



Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.



Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.

С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.



US

. ДС і надалі перевіряти логіку і розум форумчан в інформуваннях «зеленим по білому», щоб такі, як Орест частіше опинялися в «калюжі», переказуючи написане.