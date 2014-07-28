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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1236123712381239
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

...БАЖАЮ ВСІМ МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я І ПОБІЛЬШЕ ДОБРОТИ У 2019 РОЦІ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:21

Начнём тему в Новом году.Посмотрел наш источник кити, так закралась мысль, что из 7 городов Винницу можно было бы и выбросить.Ну неадекват и всё.как в другой стране.Конечно остальными цифрами это сглаживается. но там цифры далёкие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

У кого есть мысль диверсифицироваться и включить в инвестпортфель золото, то возможен откат к 1230-40, скорее всего нужно будет тогда брать.Цели от 1390 и выше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Усім привіт. З новим роком.
Середина січня 28,51. Пояснювати нічого не буду. Поки все писав раніше.
Перебігся "Контекстом..." натрапив на таке viewtopic.php?p=4541581#p4541581
Виявляється, я думки ДС перефразовую :( і плюсиків наставили... Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:42

  orest написав:
  GDV29 написав:
  orest написав:Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.
П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію. :mrgreen:
Фігію з таких спеців... :twisted:
П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг :oops:

Привет Всем. Шановний Оресте, как Вы думаете, завтра -послезавтра МБ еще вниз или боковик?

Добавлено: Ср 26 дек, 2018 14:36 Думаю, що завтра грн на МБ ще трохи зміцниться (але, найімовірніше, уже не суттєво). Пятниця - останній по справжньому робочий день року, можуть бути нюанси. Можемо і скоригуватися.
Більш імовірно, що готівка просяде інтенсивніше завтра-післязавтра.
Дядя Саша ; Добавлено: Ср 26 дек, 2018 13:27 .Пассивность регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.

Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.

Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.
С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.

US. ДС і надалі перевіряти логіку і розум форумчан в інформуваннях «зеленим по білому», щоб такі, як Орест частіше опинялися в «калюжі», переказуючи написане.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:16

  orest написав:Усім привіт. З новим роком.
Середина січня 28,51. Пояснювати нічого не буду. Поки все писав раніше.
Перебігся "Контекстом..." натрапив на таке viewtopic.php?p=4541581#p4541581
Виявляється, я думки ДС перефразовую :( і плюсиків наставили... Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...

Оресте - ну давайте хоч в Новому Році не сваритись.
Пересу більше плюсів поставили "за" привітання з Новим Роком,а не "проти" Вас.
tea
 
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  #<1 ... 1236123712381239
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