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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1236123712381239
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

...БАЖАЮ ВСІМ МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я І ПОБІЛЬШЕ ДОБРОТИ У 2019 РОЦІ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:21

Начнём тему в Новом году.Посмотрел наш источник кити, так закралась мысль, что из 7 городов Винницу можно было бы и выбросить.Ну неадекват и всё.как в другой стране.Конечно остальными цифрами это сглаживается. но там цифры далёкие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

У кого есть мысль диверсифицироваться и включить в инвестпортфель золото, то возможен откат к 1230-40, скорее всего нужно будет тогда брать.Цели от 1390 и выше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Усім привіт. З новим роком.
Середина січня 28,51. Пояснювати нічого не буду. Поки все писав раніше.
Перебігся "Контекстом..." натрапив на таке viewtopic.php?p=4541581#p4541581
Виявляється, я думки ДС перефразовую :( і плюсиків наставили... Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:42

  orest написав:
  GDV29 написав:
  orest написав:Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.
П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію. :mrgreen:
Фігію з таких спеців... :twisted:
П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг :oops:

Привет Всем. Шановний Оресте, как Вы думаете, завтра -послезавтра МБ еще вниз или боковик?

Добавлено: Ср 26 дек, 2018 14:36 Думаю, що завтра грн на МБ ще трохи зміцниться (але, найімовірніше, уже не суттєво). Пятниця - останній по справжньому робочий день року, можуть бути нюанси. Можемо і скоригуватися.
Більш імовірно, що готівка просяде інтенсивніше завтра-післязавтра.
Дядя Саша ; Добавлено: Ср 26 дек, 2018 13:27 .Пассивность регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.

Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.

Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.
С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.

US. ДС і надалі перевіряти логіку і розум форумчан в інформуваннях «зеленим по білому», щоб такі, як Орест частіше опинялися в «калюжі», переказуючи написане.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:16

  orest написав:Усім привіт. З новим роком.
Середина січня 28,51. Пояснювати нічого не буду. Поки все писав раніше.
Перебігся "Контекстом..." натрапив на таке viewtopic.php?p=4541581#p4541581
Виявляється, я думки ДС перефразовую :( і плюсиків наставили... Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...

Оресте - ну давайте хоч в Новому Році не сваритись.
Пересу більше плюсів поставили "за" привітання з Новим Роком,а не "проти" Вас.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:57

  Vitl написав:У кого есть мысль диверсифицироваться и включить в инвестпортфель золото, то возможен откат к 1230-40, скорее всего нужно будет тогда брать.Цели от 1390 и выше...



физическое золото во многих банках только под заказ из Киева (по крайней мере там где курс нормальный)
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:02

  prodigy написав:
  Vitl написав:У кого есть мысль диверсифицироваться и включить в инвестпортфель золото, то возможен откат к 1230-40, скорее всего нужно будет тогда брать.Цели от 1390 и выше...



физическое золото во многих банках только под заказ из Киева (по крайней мере там где курс нормальный)


Я всегда ориентируюсь на юнекс.И цена и наличие очень хорошо.Правда окончательную стратегию не утвердил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:08

  orest написав:Усім привіт. З новим роком.
Середина січня 28,51. Пояснювати нічого не буду. Поки все писав раніше.
Перебігся "Контекстом..." натрапив на таке viewtopic.php?p=4541581#p4541581
Виявляється, я думки ДС перефразовую :( і плюсиків наставили... Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...


Орест, привет.
Этот форумчанин низкого пошива.Ты проанализируй как он построил свой пост.Он главную свою цель приукрасил лозунгами для толпы.Т о создаётся впечатление поддержки его грязи.ты же сам видел. что он в последнее время уже начал монтировать посты. составлять фразы, чтобы искажать смысл.Я вообще смеюсь с него.И не уважаю тем более, что в такие праздничные дни у него хватило подлости лить грязь.уже подождал бы неск дней.А ты меньше эмоций проявляй.Ждём от тебя новой аналитики в Новом году и...дапашлибыони все.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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