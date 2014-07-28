Додано: Вів 01 січ, 2019 12:21

Начнём тему в Новом году.Посмотрел наш источник кити, так закралась мысль, что из 7 городов Винницу можно было бы и выбросить.Ну неадекват и всё.как в другой стране.Конечно остальными цифрами это сглаживается. но там цифры далёкие.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.