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Додано: Пон 31 гру, 2018 20:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
...БАЖАЮ ВСІМ МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я І ПОБІЛЬШЕ ДОБРОТИ У 2019 РОЦІ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:21
Начнём тему в Новом году.Посмотрел наш источник кити, так закралась мысль, что из 7 городов Винницу можно было бы и выбросить.Ну неадекват и всё.как в другой стране.Конечно остальными цифрами это сглаживается. но там цифры далёкие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23
У кого есть мысль диверсифицироваться и включить в инвестпортфель золото, то возможен откат к 1230-40, скорее всего нужно будет тогда брать.Цели от 1390 и выше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Усім привіт. З новим роком.
Середина січня 28,51. Пояснювати нічого не буду. Поки все писав раніше.
Перебігся "Контекстом..." натрапив на таке viewtopic.php?p=4541581#p4541581
Виявляється, я думки ДС перефразовую і плюсиків наставили... Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:42
Дядя Саша ; Добавлено: Ср 26 дек, 2018 13:27 .Пассивность регулятора на торгах 26-го, не исключено, имела «воспитательные» цели. НБУ, допуская изрядное падение курса «американца», мог просто «наказать» касту «доллароматрасников» или же просто «вытряхнуть» с рынка слабосильных спекулянтов, которые ранее пытались качнуть рынок в сторону роста.
Думается, до финиша года нисходящий тренд курса безналичного «американца» сохранится. Хотя, высоковероятно, и замедлится.
Казначейству, судя по всему, больше не придется компенсировать НДС громадными порциями – динамика остатков на коррсчетах НБУ говорит об оставшемся «долге» в размере до 2,0 млрд. грн.
С известными оговорками подобная «судьба» ждет и наличный рынок, где наверняка увеличится приток клиентских розничных партий валюты ради выросших гривневых расходов на новогоднее застолье.
US[/b]. ДС і надалі перевіряти логіку і розум форумчан в інформуваннях «зеленим по білому», щоб такі, як Орест частіше опинялися в «калюжі», переказуючи написане.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 01 січ, 2019 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:16
Оресте - ну давайте хоч в Новому Році не сваритись.
Пересу більше плюсів поставили "за" привітання з Новим Роком,а не "проти" Вас.
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:57
физическое золото во многих банках только под заказ из Киева (по крайней мере там где курс нормальный)
Василь в игноре форева
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:02
Я всегда ориентируюсь на юнекс.И цена и наличие очень хорошо.Правда окончательную стратегию не утвердил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
28.68 на 15.01...
думаю будут как-то стимулировать вход в ОВГЗ ..и курсом и процентной ставкой...высокие суммы выплат в январе 2019 и снижающееся количество желающих поучаствовать в аттракционе невиданной щедрости в декабре 2018 ( влаживались в основном в сроки до 3 мес. )...
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:03
tea Орест зовсiм не свариться.
А за что там столько + мне тоже не понятно. Могу, как и Орест, объяснить только наплывом троллей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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