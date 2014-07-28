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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11
Пальцем в небо: 28.50 на 15.01
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:46
не троллей, а сидоров
которых сейчас там 50/50
Василь в игноре форева
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:13
Faceless
viewtopic.php?p=4542243#p4542243
а шо делать?
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