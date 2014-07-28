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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1237123812391240
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11

Пальцем в небо: 28.50 на 15.01 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:09

28.25 на 15.01
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:46

  ЛАД написав:tea Орест зовсiм не свариться.
А за что там столько + мне тоже не понятно. Могу, как и Орест, объяснить только наплывом троллей. :(


не троллей, а сидоров :mrgreen:

которых сейчас там 50/50
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:13

Faceless
viewtopic.php?p=4542243#p4542243
а шо делать?
чик
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