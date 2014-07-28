|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11
Пальцем в небо: 28.50 на 15.01
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6880
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4516 раз.
- Подякували: 1642 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:09
28.25 на 15.01
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 5764
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 3504 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:46
ЛАД написав:tea
Орест зовсiм не свариться.
А за что там столько + мне тоже не понятно. Могу, как и Орест, объяснить только наплывом троллей.
не троллей, а сидоров
которых сейчас там 50/50
Василь в игноре форева
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4647
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2031 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:13
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 5764
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 3504 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:26
prodigy написав: ЛАД написав:tea
Орест зовсiм не свариться.
А за что там столько + мне тоже не понятно. Могу, как и Орест, объяснить только наплывом троллей.
не троллей, а сидоров
которых сейчас там 50/50
Беда в том, что они уж очень активные.
А в результате провокаций Генсека банят Vitl
'а, а хамство Генсека остаётся безнаказанным.
Тянет дописать некоторых в мою подпись, но, боюсь, она станет длиннее моих постов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11241
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3468 раз.
- Подякували: 3289 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:00
ЛАД написав:
Тянет дописать некоторых в мою подпись, но, боюсь, она станет длиннее моих постов.
не бойтесь... глянул скоко у меня в игноре, там только ников на букву а около 30 - дальше было лень считать...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 5764
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 3504 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|