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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1237123812391240
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11

Пальцем в небо: 28.50 на 15.01 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:09

28.25 на 15.01
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:46

Дополнительная причина для беспокойства — увеличение учетной ставки ФРС. За этот год ее пересматривали уже четырежды и в итоге она выросла до 2,25-2,5%. "Если этот показатель приблизится к 2,75-3%, рынки развивающихся стран начнут складываться как карточный домик. Ведь это значит, что для них заемные деньги станут очень дорогими, а в следующем году развивающиеся страны должны будут выплатить по внешним долгам рекордные 2,7 трлн долларов. Пострадают, в первую очередь, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Турция и Украина", — говорит Кущ.

https://strana.ua/articles/analysis/179 ... hodu-.html
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 02 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:13

Faceless
viewtopic.php?p=4542243#p4542243
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:26

  prodigy написав:
  ЛАД написав:tea Орест зовсiм не свариться.
А за что там столько + мне тоже не понятно. Могу, как и Орест, объяснить только наплывом троллей. :(


не троллей, а сидоров :mrgreen:

которых сейчас там 50/50

Беда в том, что они уж очень активные.
А в результате провокаций Генсека банят Vitl'а, а хамство Генсека остаётся безнаказанным. :evil:

Тянет дописать некоторых в мою подпись, но, боюсь, она станет длиннее моих постов. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:00

  ЛАД написав:Тянет дописать некоторых в мою подпись, но, боюсь, она станет длиннее моих постов. :)

не бойтесь... глянул скоко у меня в игноре, там только ников на букву а около 30 - дальше было лень считать...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:54

  чик написав:Faceless
viewtopic.php?p=4542243#p4542243


28.38 на 15.01 yurko81 - это прогноз не туда попал от нашего коллеги
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:56

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:tea Орест зовсiм не свариться.
А за что там столько + мне тоже не понятно. Могу, как и Орест, объяснить только наплывом троллей. :(


не троллей, а сидоров :mrgreen:

которых сейчас там 50/50

Беда в том, что они уж очень активные.
А в результате провокаций Генсека банят Vitl'а, а хамство Генсека остаётся безнаказанным. :evil:

Тянет дописать некоторых в мою подпись, но, боюсь, она станет длиннее моих постов. :)


Уже досрочно выпустили.Та ладно...не хочу в это окунаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:59

Раз время есть. то подкорректирую прогноз,вчера как раз был забанен во время написания корректировки - 28,70.
Причины - много собралось народу :) в диапазоне 28,50-60.Но это не главное, мне кажется что допрыгнем до 29 и за счёт западных городов усреднение будет поменьше.
Коллеги, голосуем до 18_00, не забываем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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