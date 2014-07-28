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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11
Пальцем в небо: 28.50 на 15.01
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:46
Дополнительная причина для беспокойства — увеличение учетной ставки ФРС. За этот год ее пересматривали уже четырежды и в итоге она выросла до 2,25-2,5%. "Если этот показатель приблизится к 2,75-3%, рынки развивающихся стран начнут складываться как карточный домик. Ведь это значит, что для них заемные деньги станут очень дорогими, а в следующем году развивающиеся страны должны будут выплатить по внешним долгам рекордные 2,7 трлн долларов. Пострадают, в первую очередь, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Турция и Украина", — говорит Кущ.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 02 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Василь в игноре форева
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:13
Faceless
viewtopic.php?p=4542243#p4542243
а шо делать?
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:26
Беда в том, что они уж очень активные.
А в результате провокаций Генсека банят Vitl'а, а хамство Генсека остаётся безнаказанным.
Тянет дописать некоторых в мою подпись, но, боюсь, она станет длиннее моих постов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:00
не бойтесь... глянул скоко у меня в игноре, там только ников на букву а около 30 - дальше было лень считать...
а шо делать?
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:54
28.38 на 15.01 yurko81 - это прогноз не туда попал от нашего коллеги
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:56
Уже досрочно выпустили.Та ладно...не хочу в это окунаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:59
Раз время есть. то подкорректирую прогноз,вчера как раз был забанен во время написания корректировки - 28,70.
Причины - много собралось народу в диапазоне 28,50-60.Но это не главное, мне кажется что допрыгнем до 29 и за счёт западных городов усреднение будет поменьше.
Коллеги, голосуем до 18_00, не забываем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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