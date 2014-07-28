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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11
Пальцем в небо: 28.50 на 15.01
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 02 січ, 2019 08:46
Дополнительная причина для беспокойства — увеличение учетной ставки ФРС. За этот год ее пересматривали уже четырежды и в итоге она выросла до 2,25-2,5%. "Если этот показатель приблизится к 2,75-3%, рынки развивающихся стран начнут складываться как карточный домик. Ведь это значит, что для них заемные деньги станут очень дорогими, а в следующем году развивающиеся страны должны будут выплатить по внешним долгам рекордные 2,7 трлн долларов. Пострадают, в первую очередь, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Турция и Украина", — говорит Кущ.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 02 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Василь в игноре форева
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:13
Faceless
viewtopic.php?p=4542243#p4542243
а шо делать?
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:00
не бойтесь... глянул скоко у меня в игноре, там только ников на букву а около 30 - дальше было лень считать...
а шо делать?
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:54
28.38 на 15.01 yurko81 - это прогноз не туда попал от нашего коллеги
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:59
Раз время есть. то подкорректирую прогноз,вчера как раз был забанен во время написания корректировки - 28,70.
Причины - много собралось народу в диапазоне 28,50-60.Но это не главное, мне кажется что допрыгнем до 29 и за счёт западных городов усреднение будет поменьше.
Коллеги, голосуем до 18_00, не забываем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:56
Что будет с гривной?
Обвал цен на металл и зерно могут спровоцировать очередные валютные качели в Украине. Ведь именно металлурги и аграрии являются главными поставщиками доллара в нашу страну (в этом году они завели более 15 млрд долларов). Поэтому основной интригой сейчас является курс доллара на следующий год. Эксперты называют самые разные цифры. Так, в консенсус-прогнозе МЭРТ минимальная планка указана на уровне 30,5 грн за доллар, а максимальная — порядка 33 грн.
Алексей Кущ говорит, что в таком коридоре гривна будет "болтаться" только если не случится ничего экстраординарного, в том числе мирового кризиса. Но если рецессия все же начнется плюс упадут цены на мировых сырьевых рынках, стоит ожидать обвала гривны еще на 20-25%, то есть, теоретически курс может подскочить еще на 8 грн и таким образом приблизится к 40 грн за доллар.
Василь в игноре форева
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Исторически сложилось, что в период с конца ноября по середину января наблюдалась девальвация. Думаю, не в последнюю очередь из-за большого числа выходных и потребности конвертировать значительную предпраздничную выручку.
Зимой 2016-2017, например, на межбанке с 29.12 по 16.01 курс вырос на 53 копейки с 27,1909 до 27,7215.
Зимой 2017-2018 - с 28.12 по 15.01 на 50 копеек, с 28,0672 по 27,6883.
С другой стороны, в этот раз имеем меньше выходных на межбанке, он начинает работу уже 3 января. И имеем достаточно непонятную ревальвацию (фактически с конца августа), которая, несмотря на свою непонятность, никуда не делась, какие бы у нее факторы не были.
По этой причине я ожидаю меньшего роста курса, чем в предыдущие годы (в частности из-за меньшего числа выходных, за которые может накопиться гривна), возможно даже сначала скачоу в первую неделю, и небольшой откат до 15. И при этом, наличка заметно выше МБ (порядка 50 коп), и думаю, эта разница будет сокращаться. Соответственно, ожидаю рост курс ана наличке меньше, чем на безнале.
Потому мой прогноз на 15.01 - 28.23
Тем более, как вижу, массовые настроения на значительный девал в ближайшие две недели. А такие настроения обманчивы
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:50
15.01 - 28.28
Обоснование. Если играешь, стремишься выиграть. Но в такой игре выигрыш маловероятен, поэтому для себя буду считать выигрышем попадание в верхнюю часть таблицы. В соответствии с этим и строю свою стратегию - минимизировать проигрыш ))).
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