Додано: Сер 02 січ, 2019 14:38

Исторически сложилось, что в период с конца ноября по середину января наблюдалась девальвация. Думаю, не в последнюю очередь из-за большого числа выходных и потребности конвертировать значительную предпраздничную выручку.

Зимой 2016-2017, например, на межбанке с 29.12 по 16.01 курс вырос на 53 копейки с 27,1909 до 27,7215.

Зимой 2017-2018 - с 28.12 по 15.01 на 50 копеек, с 28,0672 по 27,6883.



С другой стороны, в этот раз имеем меньше выходных на межбанке, он начинает работу уже 3 января. И имеем достаточно непонятную ревальвацию (фактически с конца августа), которая, несмотря на свою непонятность, никуда не делась, какие бы у нее факторы не были.



По этой причине я ожидаю меньшего роста курса, чем в предыдущие годы (в частности из-за меньшего числа выходных, за которые может накопиться гривна), возможно даже сначала скачоу в первую неделю, и небольшой откат до 15. И при этом, наличка заметно выше МБ (порядка 50 коп), и думаю, эта разница будет сокращаться. Соответственно, ожидаю рост курс ана наличке меньше, чем на безнале.



Потому мой прогноз на 15.01 - 28.23



Тем более, как вижу, массовые настроения на значительный девал в ближайшие две недели. А такие настроения обманчивы