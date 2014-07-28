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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:04
Faceless написав:
из-за большого числа выходных и потребности конвертировать значительную предпраздничную выручку.
Выходных было мало, но все - "в тельняшках".
Нелегкая меня занесла из Буковеля в киевскую "Лавину" 30 декабря: Огромная стоянка + подъездные дороги забиты машинами, толпы народу, на кассах очереди. Выторг новогодний ожидается высокий.
У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:15
Очкарик написав:
У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.
Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:56
на 15.01 - 28.17
Самый большой оптимист у нас Чай с 27.95, пусть я буду вторым оптимистом с краю )))
Зима на валютном рынке началась нестандартно, думаю, что нестандарт и продолжится, высокого полета вверх пока не ожидаю. Сейчас власти перед выборами необходимо показать стабильность, рычаги для этого на валютном рынке у неё есть.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:36
orest написав:
Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...
Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок
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Faceless
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:42
AlexTk написав:
15.01 - 28.28
Обоснование. Если играешь, стремишься выиграть. Но в такой игре выигрыш маловероятен, поэтому для себя буду считать выигрышем попадание в верхнюю часть таблицы. В соответствии с этим и строю свою стратегию - минимизировать проигрыш ))).
Стратегия правильная.Прошлая голосовалка показала, что проиграли те. кто резко уходил в сторону.Кто не дёргался имел малую погрешность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:45
Faceless написав: orest написав:
Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...
Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок
Прям счас придворность хорошо наблюдается.пополизство в красе в трамвае.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:00
Ну вроде бы все проголосовали...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:02
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:09
Faceless
Uaprofi 29.50viewtopic.php?p=4540181#p4540181
Alex2007,Mayag, GDV29 заканчивайте с застольем )))
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