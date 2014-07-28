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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1238123912401241
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:из-за большого числа выходных и потребности конвертировать значительную предпраздничную выручку.


Выходных было мало, но все - "в тельняшках".

Нелегкая меня занесла из Буковеля в киевскую "Лавину" 30 декабря: Огромная стоянка + подъездные дороги забиты машинами, толпы народу, на кассах очереди. Выторг новогодний ожидается высокий.

У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы. :(
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:15

  Очкарик написав:У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.


Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:56

на 15.01 - 28.17

Самый большой оптимист у нас Чай с 27.95, пусть я буду вторым оптимистом с краю )))
Зима на валютном рынке началась нестандартно, думаю, что нестандарт и продолжится, высокого полета вверх пока не ожидаю. Сейчас власти перед выборами необходимо показать стабильность, рычаги для этого на валютном рынке у неё есть.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...

Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:42

  AlexTk написав:15.01 - 28.28

Обоснование. Если играешь, стремишься выиграть. Но в такой игре выигрыш маловероятен, поэтому для себя буду считать выигрышем попадание в верхнюю часть таблицы. В соответствии с этим и строю свою стратегию - минимизировать проигрыш ))).


Стратегия правильная.Прошлая голосовалка показала, что проиграли те. кто резко уходил в сторону.Кто не дёргался имел малую погрешность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:45

  Faceless написав:
  orest написав:Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...

Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок


Прям счас придворность хорошо наблюдается.пополизство в красе в трамвае.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:00

Ну вроде бы все проголосовали...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:09

Faceless

Uaprofi 29.50
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Alex2007,Mayag, GDV29 заканчивайте с застольем )))
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  #<1 ... 1238123912401241
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