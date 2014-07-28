RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1239124012411242
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:31

  Vitl написав:
  Faceless написав:
  orest написав:Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...

Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок


Прям счас придворность хорошо наблюдается.пополизство в красе в трамвае.

Друзі,ну просилось же старі конфлікти залишити в старому році.
tea
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 15.11.08
Подякував: 496 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:46

  tea написав:Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...

Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок[/quote]

Прям счас придворность хорошо наблюдается.пополизство в красе в трамвае.[/quote]
Друзі,ну просилось же старі конфлікти залишити в старому році.[/quote]
Так ты не ту сторону просишь.Я вчера и написал. что хотя бы неск дней переждал конфликтник ради праздников.горбатого могила исправит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15004
З нами з: 04.05.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:47

  tea написав:
  freeze написав:на 15.01 - 28.17

Самый большой оптимист у нас Чай с 27.95

Ну так бачите ж,навіть 31 грудня пропозиція була вище попиту і курс пішов вниз.Сьогодні середні котування по всіх містах ще нижче,аніж 31 грудня.А значить і сьогодні пропозиція готівкового долара вище попиту.
Коли таке було?
А я давав свій прогноз ще 30 грудня,коли ще курс йшов вгору.
Тому,якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину і якщо декому ДС дироколом не колотиме дірку у вусі,то курс може бути і 27.ХХ.


Чай. всё может статься.Но вероятность твоего перемещения сверху списка вниз очень высока :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15004
З нами з: 04.05.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:58

  Vitl написав:
  tea написав:Друзі,ну просилось же старі конфлікти залишити в старому році.

Так ты не ту сторону просишь.Я вчера и написал. что хотя бы неск дней переждал конфликтник ради праздников.горбатого могила исправит.

Я 31 грудня всіх просив,без прізвищ.
tea
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 15.11.08
Подякував: 496 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

А в какой ветке принимали прогнозы на дату МИНИМАЛЬНОГО ГОДОВОГО курса?
Есть мнение, что минимальный курс в 2019-м увидим 26 февраля.
kolyuchy
 
Повідомлень: 304
З нами з: 17.04.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:59

  freeze написав:
  Очкарик написав:У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.


Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.

У нас грудень аналогічний минулорічному по реалізації, а завдяки кращій реалізації в жовтні-листопаді надходження кращі на відсотків 17. Рік до року десь 10 плюсом (відсотків). Це Україна. Експорт трошки краще.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3219
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2378 раз.
 
Профіль
1
3
10
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:06

  Vitl написав:
  tea написав:Коли таке було?
А я давав свій прогноз ще 30 грудня,коли ще курс йшов вгору.
Тому,якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину і якщо декому ДС дироколом не колотиме дірку у вусі,то курс може бути і 27.ХХ.


Чай. всё может статься.Но вероятность твоего перемещения сверху списка вниз очень высока :D

Все може бути,ще попереду 13 днів.
В першу половину 2019 року я дивлюсь оптимістично щодо курсу.
Поясню.
У порівнянні з першим півріччям 2018 року,в 1 півріччі 2019 року показники експорту/імпорту мають бути кращі.До експорту я також відношу експорт заробітчан.Ще на 1 січня минулого року в Польщі працювало 1 млн.наших громадян,то вже станом на сьогодні - вдвічі більше - 2 млн.
Тепер давайте подивимось на наш врожай зернових - він рекордний.Ну і не забуваємо,що в нас є 180 днів (півроку) для повернення валютної виручки.Тобто гроші за проданий врожай ми будемо отримувати аж до 1 липня.Ціни на метал д 2 півріччі хоч і падали,але ще все-таки достатньо надійде валютної виручки через 180 днів.
По експорту заробітчан - тенденція продовжиться.А там же повернення валютної виручки не через 180 днів,а практично місяць-в-місяць.Тобто прирост надходження валюти,наприклад,січня-19 до січня-18 очікую не менше 20%.
Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95 для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.
Я 15 червня на гілці КРЖН давав прогноз по курсу на 15 червня 2019 року - не вище 26.60.
tea
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 15.11.08
Подякував: 496 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:08

  freeze написав:Alex2007,Mayag, GDV29 заканчивайте с застольем )))

Алекс2007 святкуватиме в ніч з 31 грудня на 14 січня.
tea
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 15.11.08
Подякував: 496 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:23

  orest написав:
  freeze написав:
  Очкарик написав:У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.


Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.

У нас грудень аналогічний минулорічному по реалізації, а завдяки кращій реалізації в жовтні-листопаді надходження кращі на відсотків 17. Рік до року десь 10 плюсом (відсотків). Це Україна. Експорт трошки краще.


Я тут подбил свои годовые итоги, если брать в пересчете ежедневному по доллару, то впервые где-то с 2011 года получился рост в + 5 %. До этого было непрерывное падение с разной скоростью. И то подозреваю из-за того, что всё чище поле и меньше конкурентов, не выдерживают секторальных сложностей. Плюс сделан акцент на акционные и стоковые позиции.
Радует, что возможно дно уже прошел, главное, чтобы снизу опять не постучали. :D
freeze
4
 
Повідомлень: 9029
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2641 раз.
Подякували: 3598 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:55

  kolyuchy написав:А в какой ветке принимали прогнозы на дату МИНИМАЛЬНОГО ГОДОВОГО курса?
Есть мнение, что минимальный курс в 2019-м увидим 26 февраля.

Гілка "Фантастика" - в паралельній темі.
tea
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 15.11.08
Подякував: 496 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 1239124012411242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lincoln2 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З 1, 2
Molchyn » Сер 02 січ, 2019 16:57
12 368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 17:56
Мизантрóп
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7832
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.