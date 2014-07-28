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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:31
Vitl написав: Faceless написав: orest написав:
Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...
Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок
Прям счас придворность хорошо наблюдается.пополизство в красе в трамвае.
Друзі,ну просилось же старі конфлікти залишити в старому році.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:46
tea написав:
Дістали ті "придворні" тролі. Для чого їх плодять? Може хоч Фейселес пояснить...
Ну ми їх не розмножуємо, воно якось саме, як грибок[/quote]
Прям счас придворность хорошо наблюдается.пополизство в красе в трамвае.[/quote]
Друзі,ну просилось же старі конфлікти залишити в старому році.[/quote]
Так ты не ту сторону просишь.Я вчера и написал. что хотя бы неск дней переждал конфликтник ради праздников.горбатого могила исправит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:47
tea написав: freeze написав:
на 15.01 - 28.17
Самый большой оптимист у нас Чай с 27.95
Ну так бачите ж,навіть 31 грудня пропозиція була вище попиту і курс пішов вниз.Сьогодні середні котування по всіх містах ще нижче,аніж 31 грудня.А значить і сьогодні пропозиція готівкового долара вище попиту.
Коли таке було?
А я давав свій прогноз ще 30 грудня,коли ще курс йшов вгору.
Тому,якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину і якщо декому ДС дироколом не колотиме дірку у вусі,то курс може бути і 27.ХХ.
Чай. всё может статься.Но вероятность твоего перемещения сверху списка вниз очень высока
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:58
Vitl написав: tea написав:
Друзі,ну просилось же старі конфлікти залишити в старому році.
Так ты не ту сторону просишь.Я вчера и написал. что хотя бы неск дней переждал конфликтник ради праздников.горбатого могила исправит.
Я 31 грудня всіх просив,без прізвищ.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:58
А в какой ветке принимали прогнозы на дату МИНИМАЛЬНОГО ГОДОВОГО курса?
Есть мнение, что минимальный курс в 2019-м увидим 26 февраля.
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kolyuchy
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:59
freeze написав: Очкарик написав:
У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.
Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.
У нас грудень аналогічний минулорічному по реалізації, а завдяки кращій реалізації в жовтні-листопаді надходження кращі на відсотків 17. Рік до року десь 10 плюсом (відсотків). Це Україна. Експорт трошки краще.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:06
Vitl написав: tea написав:
Коли таке було?
А я давав свій прогноз ще 30 грудня,коли ще курс йшов вгору.
Тому,якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину і якщо декому ДС дироколом не колотиме дірку у вусі,то курс може бути і 27.ХХ.
Чай. всё может статься.Но вероятность твоего перемещения сверху списка вниз очень высока
Все може бути,ще попереду 13 днів.
В першу половину 2019 року я дивлюсь оптимістично щодо курсу.
Поясню.
У порівнянні з першим півріччям 2018 року,в 1 півріччі 2019 року показники експорту/імпорту мають бути кращі.До експорту я також відношу експорт заробітчан.Ще на 1 січня минулого року в Польщі працювало 1 млн.наших громадян,то вже станом на сьогодні - вдвічі більше - 2 млн.
Тепер давайте подивимось на наш врожай зернових - він рекордний.Ну і не забуваємо,що в нас є 180 днів (півроку) для повернення валютної виручки.Тобто гроші за проданий врожай ми будемо отримувати аж до 1 липня.Ціни на метал д 2 півріччі хоч і падали,але ще все-таки достатньо надійде валютної виручки через 180 днів.
По експорту заробітчан - тенденція продовжиться.А там же повернення валютної виручки не через 180 днів,а практично місяць-в-місяць.Тобто прирост надходження валюти,наприклад,січня-19 до січня-18 очікую не менше 20%.
Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95 для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.
Я 15 червня на гілці КРЖН давав прогноз по курсу на 15 червня 2019 року - не вище 26.60.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:08
freeze написав:
Alex2007,Mayag, GDV29 заканчивайте с застольем )))
Алекс2007 святкуватиме в ніч з 31 грудня на 14 січня.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:23
orest написав: freeze написав: Очкарик написав:
У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.
Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.
У нас грудень аналогічний минулорічному по реалізації, а завдяки кращій реалізації в жовтні-листопаді надходження кращі на відсотків 17. Рік до року десь 10 плюсом (відсотків). Це Україна. Експорт трошки краще.
Я тут подбил свои годовые итоги, если брать в пересчете ежедневному по доллару, то впервые где-то с 2011 года получился рост в + 5 %. До этого было непрерывное падение с разной скоростью. И то подозреваю из-за того, что всё чище поле и меньше конкурентов, не выдерживают секторальных сложностей. Плюс сделан акцент на акционные и стоковые позиции.
Радует, что возможно дно уже прошел, главное, чтобы снизу опять не постучали.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:55
kolyuchy написав:А в какой ветке принимали прогнозы
на дату МИНИМАЛЬНОГО ГОДОВОГО курса?
Есть мнение, что минимальный курс в 2019-м увидим 26 февраля
.
Гілка "Фантастика" - в паралельній темі.
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