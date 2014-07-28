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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:17
Пусть 28.5, никак из праздников не выйду))) жду как и тут писали подскок, потом откат. В любом случае надо пару штук слить закрыть кредитки, до нг жаба давила тратить свои, хотя три сотни по 27.5 пришлось поменять
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Mayag
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:17
tea написав:
Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95
для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.
не думаю...в прошлом году в январе входили по 28 + ...среднее где-то 28.30-28.70... ( многие уже заработали и вышли на "прийнятних уровнях" ).... а че сейчас то ждут ? Могли б в начале декабря по 28 с копейками зайти.. зачем ждать 27.7 ? ...
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lincoln2
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:21
lincoln2 написав: tea написав:
Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95
для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.
не думаю...в прошлом году в январе входили по 28 + ...среднее где-то 28.30-28.70... ( многие уже заработали и вышли на "прийнятних уровнях" ).... а че сейчас то ждут ? Могли б в начале декабря по 28 с копейками зайти.. зачем ждать 27.7
? ...
Давайте подивимось по факту.
будуть аукціони по розміщенню ОВДП,тоді й подивимось.
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tea
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:30
Табличку выложу завтра.
Кто еще не успел, в т.ч Алекс2007, есть время до конца дня
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Faceless
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:40
Faceless написав:
Табличку выложу завтра.
Кто еще не успел, в т.ч Алекс2007, есть время до конца дня
Наш первый снайпер писал. что трошки устал от прогнозов.Можно понять, если человек делает это не от балды.Он писал. что хочет пропустить.Не знаю как решит...Товарищи, конечно всвязи с праздниками небольшое опоздание думаю никто не будет осуждать. но однако просьба не затягивать.Тем более всё уже понятно - курс сначала вверх. потом вниз, как всегда. всё просто
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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