RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1240124112421243
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:17

  freeze написав:Faceless

Uaprofi 29.50
viewtopic.php?p=4540181#p4540181

Alex2007,Mayag, GDV29 заканчивайте с застольем )))

Пусть 28.5, никак из праздников не выйду))) жду как и тут писали подскок, потом откат. В любом случае надо пару штук слить закрыть кредитки, до нг жаба давила тратить свои, хотя три сотни по 27.5 пришлось поменять
Mayag
 
Повідомлень: 36
З нами з: 09.01.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:17

  tea написав:Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95 для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.


не думаю...в прошлом году в январе входили по 28 + ...среднее где-то 28.30-28.70... ( многие уже заработали и вышли на "прийнятних уровнях" ).... а че сейчас то ждут ? Могли б в начале декабря по 28 с копейками зайти.. зачем ждать 27.7 ? ...
lincoln2
 
Повідомлень: 559
З нами з: 05.02.11
Подякував: 51 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:21

  lincoln2 написав:
  tea написав:Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95 для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.


не думаю...в прошлом году в январе входили по 28 + ...среднее где-то 28.30-28.70... ( многие уже заработали и вышли на "прийнятних уровнях" ).... а че сейчас то ждут ? Могли б в начале декабря по 28 с копейками зайти.. зачем ждать 27.7 ? ...

Давайте подивимось по факту.
будуть аукціони по розміщенню ОВДП,тоді й подивимось.
tea
 
Повідомлень: 16522
З нами з: 15.11.08
Подякував: 497 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Табличку выложу завтра.
Кто еще не успел, в т.ч Алекс2007, есть время до конца дня
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23099
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 5234 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:40

  Faceless написав:Табличку выложу завтра.
Кто еще не успел, в т.ч Алекс2007, есть время до конца дня


Наш первый снайпер писал. что трошки устал от прогнозов.Можно понять, если человек делает это не от балды.Он писал. что хочет пропустить.Не знаю как решит...Товарищи, конечно всвязи с праздниками небольшое опоздание думаю никто не будет осуждать. но однако просьба не затягивать.Тем более всё уже понятно - курс сначала вверх. потом вниз, как всегда. всё просто :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15005
З нами з: 04.05.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1240124112421243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З 1, 2
Molchyn » Сер 02 січ, 2019 16:57
13 422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 20:50
Мизантрóп
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7832
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11588)
02.01.2019 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.