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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1240124112421243
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:17

  freeze написав:Faceless

Uaprofi 29.50
viewtopic.php?p=4540181#p4540181

Alex2007,Mayag, GDV29 заканчивайте с застольем )))

Пусть 28.5, никак из праздников не выйду))) жду как и тут писали подскок, потом откат. В любом случае надо пару штук слить закрыть кредитки, до нг жаба давила тратить свои, хотя три сотни по 27.5 пришлось поменять
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:17

  tea написав:Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95 для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.


не думаю...в прошлом году в январе входили по 28 + ...среднее где-то 28.30-28.70... ( многие уже заработали и вышли на "прийнятних уровнях" ).... а че сейчас то ждут ? Могли б в начале декабря по 28 с копейками зайти.. зачем ждать 27.7 ? ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:21

  lincoln2 написав:
  tea написав:Не забуваємо,що вже в січні почнуть заходити нерезиденти для купівлі ОВДП.Курс 27.50-27.95 для піврічного розміщення гривневих ОВДП цілком прийнятний.


не думаю...в прошлом году в январе входили по 28 + ...среднее где-то 28.30-28.70... ( многие уже заработали и вышли на "прийнятних уровнях" ).... а че сейчас то ждут ? Могли б в начале декабря по 28 с копейками зайти.. зачем ждать 27.7 ? ...

Давайте подивимось по факту.
будуть аукціони по розміщенню ОВДП,тоді й подивимось.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Табличку выложу завтра.
Кто еще не успел, в т.ч Алекс2007, есть время до конца дня
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:40

  Faceless написав:Табличку выложу завтра.
Кто еще не успел, в т.ч Алекс2007, есть время до конца дня


Наш первый снайпер писал. что трошки устал от прогнозов.Можно понять, если человек делает это не от балды.Он писал. что хочет пропустить.Не знаю как решит...Товарищи, конечно всвязи с праздниками небольшое опоздание думаю никто не будет осуждать. но однако просьба не затягивать.Тем более всё уже понятно - курс сначала вверх. потом вниз, как всегда. всё просто :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Если б в ночь с 31 на 14 - застолье :D , а так пару дней выходных и опять работа - (внедрение "капризного" ПО у заказчика)...:oops:

По курсу.
На 15.01 как-то сложно представляется выше 28.7-29 и ниже предыдущих минимумов - поэтому "где-то посредине".
Поэтому 28.15 (на 15.01) - ближайшие пару дней подрастем (касается мб особенно, а нал на пару за ним), и после Рождества вниз.
Но это скорее от фонаря - очень сложно определить. Я абсолютно не удивлюсь, если и без подскока сразу вниз.
Вообще, я ж говорю - я во время боковичков плохо ориентируюсь в пространстве :mrgreen:
Мы с Чаем крайне рискуем :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:21

orest Добрий вечір, панове. Якщо нічого не трапиться до 10 січня в контексті здобуття та передачі Томоса (зі слів пана воєнного єксперта Арестовича), який офіційно запланований на 6-7 січня, то найбільш вирогідно, що прогноз лідерів рейтингу здійсниться знову...Хочу звернутися до форумчанина року з приводу перспектив курсу фунта, але якщо хтось зможе обгрунтувати думку, буде цікаво вислухати теж. Отож, чи пан Орест зможе щось прояснити з цього приводу, бо про доляр та ойро ви не раз висловлювались, а про "кобеля" взагалі дуже мало обгрунтованоі інформаціі на форумі. Моя мета позбутися свого "цуцика" до Брексіту. Отож, доцільно це зробити, коли співпаде ріст фунта на
міжнародному ринку та послаблення гривні.. на максимумі.Також планую стати трохи "атеістом" в контексті позбуття папіру ФРС на ймовурному піку в січні та, може, лютому та наприкінці червня чи липня, відкупитися.... Тим паче скоро ми отримаємо Томос офіційно. То навіщо нам той доляр ("In god we trust"), га?!... в нас же буде Томос! :) Якщо ви вже висловлювались по фунту в останній квартал, могли б дати посилання, коли буде час?
UEG_U_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:55

Принимайте новенького. Жду до 15.01 курс 29. На корсчетах скопилась достаточная гривномасса. До выборов укрепление до 27,5 После выборов может быть девал, (хотя прецедентов летних девалов нет) Неизвестно кто стоИт за держателями гривневыми овгз, (возможно сама власть и стоИт). После смены президента без притока новых покупателей (или держателей) со старыми рассчитываться вероятно будет нечем или бумагу напечатают. А может быть договорятся работать по старой схеме (18% без налогов на дороге не валяются).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 січ, 2019 23:06, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:04

Всем привет!
Разрешите и мне с вами пофанта...попрогнозировать)
28,87 на 15.01
В воздухе витает мысль, что эта неделя будет спокойной,
а с 8-го возможен более динамичный рост до пятницы, выходные рост на неопределенности куда дальше, а с понедельника вниз. Или дальше вверх :lol:
Востаннє редагувалось Electron в Сер 02 січ, 2019 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Залишу 28.8 на 15.01.
Sirchyk
 
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