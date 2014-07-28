Додано: Чет 03 січ, 2019 12:06

UEG_U_ написав: orest Добрий вечір, панове. Якщо нічого не трапиться до 10 січня в контексті здобуття та передачі Томоса (зі слів пана воєнного єксперта Арестовича), який офіційно запланований на 6-7 січня, то найбільш вирогідно, що прогноз лідерів рейтингу здійсниться знову...Хочу звернутися до форумчанина року з приводу перспектив курсу фунта, але якщо хтось зможе обгрунтувати думку, буде цікаво вислухати теж. Отож, чи пан Орест зможе щось прояснити з цього приводу, бо про доляр та ойро ви не раз висловлювались, а про "кобеля" взагалі дуже мало обгрунтованоі інформаціі на форумі. Моя мета позбутися свого "цуцика" до Брексіту. Отож, доцільно це зробити, коли співпаде ріст фунта на

міжнародному ринку та послаблення гривні.. на максимумі.Також планую стати трохи "атеістом" в контексті позбуття папіру ФРС на ймовурному піку в січні та, може, лютому та наприкінці червня чи липня, відкупитися.... Тим паче скоро ми отримаємо Томос офіційно. То навіщо нам той доляр ("In god we trust"), га?!... в нас же буде Томос! Якщо ви вже висловлювались по фунту в останній квартал, могли б дати посилання, коли буде час? Добрий вечір, панове. Якщо нічого не трапиться до 10 січня в контексті здобуття та передачі Томоса (зі слів пана воєнного єксперта Арестовича), який офіційно запланований на 6-7 січня, то найбільш вирогідно, що прогноз лідерів рейтингу здійсниться знову...Хочу звернутися до форумчанина року з приводу перспектив курсу фунта, але якщо хтось зможе обгрунтувати думку, буде цікаво вислухати теж. Отож, чи пан Орест зможе щось прояснити з цього приводу, бо про доляр та ойро ви не раз висловлювались, а про "кобеля" взагалі дуже мало обгрунтованоі інформаціі на форумі. Моя мета позбутися свого "цуцика" до Брексіту. Отож, доцільно це зробити, коли співпаде ріст фунта наміжнародному ринку та послаблення гривні.. на максимумі.Також планую стати трохи "атеістом" в контексті позбуття папіру ФРС на ймовурному піку в січні та, може, лютому та наприкінці червня чи липня, відкупитися.... Тим паче скоро ми отримаємо Томос офіційно. То навіщо нам той доляр ("In god we trust"), га?!... в нас же буде Томос!Якщо ви вже висловлювались по фунту в останній квартал, могли б дати посилання, коли буде час?

Вітаю, нажаль, нічого спільного з фунтом не маю. Тому нічим Вам і не допоможу. Здається продіджі недавно писав якісь думки з цього приводу. Погортайте взад. Або зайдіть на гілку ЛОБа, там буде багато корисної інформації. Та й шановний засновник і активний дописувач з радістю Вам відповість на запитання. Єдина думка, що коли ЄС почне сипатися чи його почне серйозно хитати, фунт буде виглядати значно цікавіше за реінкарнацію дойчмарки. Перший серйозний удар, швидше всього, відбудеться перед запуском Північного потоку.Щоб не плодити дописів, вставлю сюди другу спробу мого минулорічного експерименту гадання на рік вперед.Отже, по місячно з короткими коментарями і основними чинниками.Січень 28 – 28,5 експорту «навідвантажували» достатньо, щоб забезпечити пропозицію на МБ, але перекоси попиту-пропозиції через рвані довгі вихідні і конвертація дуже не злої торгівлі зробить своє.Лютий 27,3 – 27,5 негативними чинниками буде передвиборна гонка з компроматами, розхитуванням, значною невизначеністю результатів та вихід з ОВДП чи перепозичення під серйозно покращені умови (не обов’язково безпосередні відсотки) «інвесторів». Позитивом залишаться титанічні потуги пропрезидентських сил і держвертикалі показати стабільність.Березень 26,8 - 27.2 в найкращому випадку і 27,8 – 28,5 якщо ексгубернатор і ексвласник Привату піде на задіяння максимальних ресурсів для просунення Зеленського в другий тур.Квітень 28 - 28,5 на фоні низьких шансів діючого президента перемогти в другому турі чи взагалі непопадання в другий тур.Травень 27,5 – 27,8 головним плюсом будуть сезонні чинники, падіння попиту на валюту і старт боротьби за парламент. Швидше всього, теперішнім треба буде втриматися там для протидії новому президенту.Червень 26,8-27,3Липень 26,5 – 27 головним негативом стане інформація про гірший врожай сг. Фруктові однозначно два роки під ряд не родять. Та й зернові і масляні скільки часу не можуть рекорди ставити. Землі відпочивати треба. Ну і, передбачаю, врожайність впаде й через часткове повернення в тінь. В умовах політичної невизначеності вирішать більше собі залишити.Серпень 27 – 27,5 сезонні чинники, відпусткиВересень 27,8 – 28,3 старт активної парламентської виборчої компанії. Активізація впливу чиннику зменшення експорту с/г.Жовтень 28,5 – 28,8 парламентські вибориЛистопад 29 -29,5 головним негативом будуть виплати по зовнішніх боргах на фоні малих ЗВР, які спалять на аналогічних виплатах до того часу; проблеми з створенням коаліції та, швидше всього, параліч кабінету міністрів.Грудень 29,5 – 30 ті ж проблеми з парламентом, КМ, бюджетом на 2020 і сезонність.Світової кризи в 2019 не бачу. Виплати по зовнішніх боргах будуть робитися з ЗВР (де можна) і буде йти відкуп з МБ і готівкового.Десь так.Всім веселих Різдвяних свят.