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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1241124212431244
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Табличку обновил viewtopic.php?p=4542976#p4542976
Неплохое начало - сразу 23 участника
Если кто еще не решился, но тоже хотел бы поучаствовать - есть пару недель определиться и начать со второго этапа
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:06

  UEG_U_ написав:orest Добрий вечір, панове. Якщо нічого не трапиться до 10 січня в контексті здобуття та передачі Томоса (зі слів пана воєнного єксперта Арестовича), який офіційно запланований на 6-7 січня, то найбільш вирогідно, що прогноз лідерів рейтингу здійсниться знову...Хочу звернутися до форумчанина року з приводу перспектив курсу фунта, але якщо хтось зможе обгрунтувати думку, буде цікаво вислухати теж. Отож, чи пан Орест зможе щось прояснити з цього приводу, бо про доляр та ойро ви не раз висловлювались, а про "кобеля" взагалі дуже мало обгрунтованоі інформаціі на форумі. Моя мета позбутися свого "цуцика" до Брексіту. Отож, доцільно це зробити, коли співпаде ріст фунта на
міжнародному ринку та послаблення гривні.. на максимумі.Також планую стати трохи "атеістом" в контексті позбуття папіру ФРС на ймовурному піку в січні та, може, лютому та наприкінці червня чи липня, відкупитися.... Тим паче скоро ми отримаємо Томос офіційно. То навіщо нам той доляр ("In god we trust"), га?!... в нас же буде Томос! :) Якщо ви вже висловлювались по фунту в останній квартал, могли б дати посилання, коли буде час?

Вітаю, нажаль, нічого спільного з фунтом не маю. Тому нічим Вам і не допоможу. Здається продіджі недавно писав якісь думки з цього приводу. Погортайте взад. Або зайдіть на гілку ЛОБа, там буде багато корисної інформації. Та й шановний засновник і активний дописувач з радістю Вам відповість на запитання. Єдина думка, що коли ЄС почне сипатися чи його почне серйозно хитати, фунт буде виглядати значно цікавіше за реінкарнацію дойчмарки. Перший серйозний удар, швидше всього, відбудеться перед запуском Північного потоку.
Щоб не плодити дописів, вставлю сюди другу спробу мого минулорічного експерименту гадання на рік вперед.

Отже, по місячно з короткими коментарями і основними чинниками.

Січень 28 – 28,5 експорту «навідвантажували» достатньо, щоб забезпечити пропозицію на МБ, але перекоси попиту-пропозиції через рвані довгі вихідні і конвертація дуже не злої торгівлі зробить своє.
Лютий 27,3 – 27,5 негативними чинниками буде передвиборна гонка з компроматами, розхитуванням, значною невизначеністю результатів та вихід з ОВДП чи перепозичення під серйозно покращені умови (не обов’язково безпосередні відсотки) «інвесторів». Позитивом залишаться титанічні потуги пропрезидентських сил і держвертикалі показати стабільність.
Березень 26,8 - 27.2 в найкращому випадку і 27,8 – 28,5 якщо ексгубернатор і ексвласник Привату піде на задіяння максимальних ресурсів для просунення Зеленського в другий тур.
Квітень 28 - 28,5 на фоні низьких шансів діючого президента перемогти в другому турі чи взагалі непопадання в другий тур.
Травень 27,5 – 27,8 головним плюсом будуть сезонні чинники, падіння попиту на валюту і старт боротьби за парламент. Швидше всього, теперішнім треба буде втриматися там для протидії новому президенту.
Червень 26,8-27,3
Липень 26,5 – 27 головним негативом стане інформація про гірший врожай сг. Фруктові однозначно два роки під ряд не родять. Та й зернові і масляні скільки часу не можуть рекорди ставити. Землі відпочивати треба. Ну і, передбачаю, врожайність впаде й через часткове повернення в тінь. В умовах політичної невизначеності вирішать більше собі залишити.
Серпень 27 – 27,5 сезонні чинники, відпустки
Вересень 27,8 – 28,3 старт активної парламентської виборчої компанії. Активізація впливу чиннику зменшення експорту с/г.
Жовтень 28,5 – 28,8 парламентські вибори
Листопад 29 -29,5 головним негативом будуть виплати по зовнішніх боргах на фоні малих ЗВР, які спалять на аналогічних виплатах до того часу; проблеми з створенням коаліції та, швидше всього, параліч кабінету міністрів.
Грудень 29,5 – 30 ті ж проблеми з парламентом, КМ, бюджетом на 2020 і сезонність.

Світової кризи в 2019 не бачу. Виплати по зовнішніх боргах будуть робитися з ЗВР (де можна) і буде йти відкуп з МБ і готівкового.

Десь так. :) Всім веселих Різдвяних свят.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30

orest
1. Чи вплине зростання виплат бюджетникам на курс?
2. Якщо Петро не вийде в другий тур, то чи не піде масовий вихід з ОВДП? Це може спровокувати значно більший ріст ніж до 28.5.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:50

  yurko81 написав:orest
1. Чи вплине зростання виплат бюджетникам на курс?
2. Якщо Петро не вийде в другий тур, то чи не піде масовий вихід з ОВДП? Це може спровокувати значно більший ріст ніж до 28.5.

1 +450 грн до мінімалки і сльози по пенсіях? Зараз телевізор розказує набагато більше ніж відбувається насправді. Більший вплив на курс буде від змін в тарифах на електроенергію для юриків ніж від "росту зп і пенсій".
2 Вихід буде не більший ніж дозволяють терміни погашень. Основні суми будуть до першого туру, якщо мені память не зраджує. З другого кварталу більше зовнішні виплати будуть тиснути, але поназичали достатньо, щоб триматися до четвертого (кварталу).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:57

orest

Очень приемлимый сценарий на год. По ходу конечно будет корректироваться. но как опору можно принять.Более малопредсказуемая вторая часть года, там могут добавиться сейчас неизвестные внешние факторы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:02

Я рад, что к нам присоединились новые коллеги.Надеюсь, что споёмся.Напоминаю, что в теме не считается дурным тоном обращаться на ты.
А также вижу, что многие считают какие то отдельные факторы очень существенными.Типа томос или овгз или ещё чего то.Друзья, есть формула курса, в которой все факторы имеют определённый вес в виде своего коэффициента.Как мы уже выяснили самые большие коэффициенты имеют сотрудничество с мвф и экспортные поступления.Остальные факторы гораздо менее влияют на курс, а некоторые вообще являются сезонными.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Судя по сегодняшней динамике, у Чая резко возрасли шансы на победу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:39

  Faceless написав:Судя по сегодняшней динамике, у Чая резко возрасли шансы на победу

Я навіть сам не сподівався,що курс провалиться на 20 копійок.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:41

  Faceless написав:Судя по сегодняшней динамике, у Чая резко возрасли шансы на победу

Динамика может быть такая-же и в обратную сторону.
Как в трамвае резонно заметили, сегодня низкий спрос на МБ потому, что гривну под покупку валюты надо было депонировать заранее, еще до новогодних праздников. А это захотят делать не многие. Поэтому основной спрос перенесен на "попизже". Тогда и нерезы с выводом дивидендов присоединятся. А двойное предложение валюты должно было быть по идее сегодня (не уверен, потому как банки вчера работали 31-м числом, а как в таких случаях обрабатывается входящая клиентская валюта я не знаю)
kolyuchy
 
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