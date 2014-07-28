Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:55
Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:33
Я навіть сам не сподівався,що курс провалиться на 20 копійок.[/quote]
До 15 го ещё огого.Сегодняшний день не показатель.и вообще реальная жизнь в стране начнётся с 8го как минимум.[/quote]
Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.[/quote]
А я что сказал...вроде как и ничего. кроме реалий.а шансы какие были такие и остались.Пока тренд неясен.Конечно если курс пойдёт и дальше то шансы вырастут.И это вполне реально в самой передовой стране Европы с самой передовой экономикой
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:57
Бюджет-2018 недополучил более 8 млрд грн налогов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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