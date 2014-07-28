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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:55

  Vitl написав:
  tea написав:
  Faceless написав:Судя по сегодняшней динамике, у Чая резко возрасли шансы на победу

Я навіть сам не сподівався,що курс провалиться на 20 копійок.


До 15 го ещё огого.Сегодняшний день не показатель.и вообще реальная жизнь в стране начнётся с 8го как минимум.

Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:33

  tea написав:Судя по сегодняшней динамике, у Чая резко возрасли шансы на победу

Я навіть сам не сподівався,що курс провалиться на 20 копійок.[/quote]

До 15 го ещё огого.Сегодняшний день не показатель.и вообще реальная жизнь в стране начнётся с 8го как минимум.[/quote]
Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.[/quote]
А я что сказал...вроде как и ничего. кроме реалий.а шансы какие были такие и остались.Пока тренд неясен.Конечно если курс пойдёт и дальше то шансы вырастут.И это вполне реально в самой передовой стране Европы с самой передовой экономикой :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:57

Бюджет-2018 недополучил более 8 млрд грн налогов
https://finclub.net/news/byudzhet-nedopoluchil-v-proshlom-godu-bolee-8-mlrd-grn.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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