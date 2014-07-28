Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26

vitaliian написав: freeze написав: Очкарик написав: У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы. У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.



Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция. Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.



....принимайте шестого. В 2010-2018 продавал б/у технику из Европы (разную), спрос в 2018м такой низкий что гривневый депозит уже привлекательнее (средняя маржа 30%). В 2019 новых закупок не планирую. В 2015 закрыл бизнес по продаже оптики и запчастей для зеркалок. По курсу 25 витринная цена оказалась не подъемная для нашего рынка. ....принимайте шестого. В 2010-2018 продавал б/у технику из Европы (разную), спрос в 2018м такой низкий что гривневый депозит уже привлекательнее (средняя маржа 30%). В 2019 новых закупок не планирую. В 2015 закрыл бизнес по продаже оптики и запчастей для зеркалок. По курсу 25 витринная цена оказалась не подъемная для нашего рынка.

Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительноВозможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.Люди решают текущие проблемы самым доступным и дешёвым способом.Например, у меня сосед спросил. какие у меня стоят автоматы узо, типа тоже хочет купить для защиты.Отвечаю - АВВ...он купил аско, типа они ж такие же тока дешевле.Ему тогда ответил я простую фразу - как ты свою жизнь ценишь, так и защищаешь.Да впрочем не он виноват.В супермаркетах масса распродаж и акций, смотрю люди мимо ходят. удивляюсь.Потом понимаю, что они строго по списку скупляются, они даже по распродаже не могут себе позволить лишнего купить.За одежду вообще молчу. вернее говорю что полстраны уже одевается известно где. Понятно. что богатые люди реализуют свои жизненные преимущества покупкой дорогих вещей и др удовольствиями.Но таких людей очень малый процент.