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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1242124312441245
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:55

  Vitl написав:
  tea написав:
  Faceless написав:Судя по сегодняшней динамике, у Чая резко возрасли шансы на победу

Я навіть сам не сподівався,що курс провалиться на 20 копійок.


До 15 го ещё огого.Сегодняшний день не показатель.и вообще реальная жизнь в стране начнётся с 8го как минимум.

Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:33

  tea написав:Судя по сегодняшней динамике, у Чая резко возрасли шансы на победу

Я навіть сам не сподівався,що курс провалиться на 20 копійок.[/quote]

До 15 го ещё огого.Сегодняшний день не показатель.и вообще реальная жизнь в стране начнётся с 8го как минимум.[/quote]
Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.[/quote]
А я что сказал...вроде как и ничего. кроме реалий.а шансы какие были такие и остались.Пока тренд неясен.Конечно если курс пойдёт и дальше то шансы вырастут.И это вполне реально в самой передовой стране Европы с самой передовой экономикой :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:57

Бюджет-2018 недополучил более 8 млрд грн налогов
https://finclub.net/news/byudzhet-nedopoluchil-v-proshlom-godu-bolee-8-mlrd-grn.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:18

Прогноз Fitch: в 2019 году гривна упадет

http://dengi.ua/finance/306815-Prognoz-Fitch--v-2019-godu-grivna-upadet

Международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало прогноз курса доллара к гривне на 2019 и 2020 годы в отчете по кредитному рейтингу Нафтогаза. Читай также: Финансовые претензии Нафтогаза к Газпрому превысили 12 миллиардов долларов В документе указано, что в 2019 году курс украинской национальной валюты упадет до 30,7 гривен за американский доллар. Также агентство прогнозирует, что в 2020 году стоит ждать доллар по 32,3 гривны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:29

  vitaliian написав:Прогноз Fitch: в 2019 году гривна упадет

http://dengi.ua/finance/306815-Prognoz-Fitch--v-2019-godu-grivna-upadet

Международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало прогноз курса доллара к гривне на 2019 и 2020 годы в отчете по кредитному рейтингу Нафтогаза. Читай также: Финансовые претензии Нафтогаза к Газпрому превысили 12 миллиардов долларов В документе указано, что в 2019 году курс украинской национальной валюты упадет до 30,7 гривен за американский доллар. Также агентство прогнозирует, что в 2020 году стоит ждать доллар по 32,3 гривны.


Всё может быть, может быть и как это агентство считает.
Основная беда зарубежных бригад аналитиков, что они все считают по формулам, где нет коэффициента природного славянского бардака плюс нездорового волюнтаризма правителей.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:51

  freeze написав:
  Очкарик написав:У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.


Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.


....принимайте шестого. В 2010-2018 продавал б/у технику из Европы (разную), спрос в 2018м такой низкий что гривневый депозит уже привлекательнее (средняя маржа 30%). В 2019 новых закупок не планирую. В 2015 закрыл бизнес по продаже оптики и запчастей для зеркалок. По курсу 25 витринная цена оказалась не подъемная для нашего рынка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:17

Отвечал на вопрос ЗЗЗ видеороликом.Ему мой ответ не понравился.А для меня этот ролик один из самых информационных за последнее время.Выношу на суд более близких коллег.Вернее не на суд, а для понимания где мы находимся.Это важно чтобы построить свою стратегию.
https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... -2019-god/
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26

  vitaliian написав:
  freeze написав:
  Очкарик написав:У меня неновогодний профиль (строймат-лы) - декабрь был хуже, чем в предыдущие годы.


Если не ошибаюсь, вы уже пятый на этой ветке, кто занимается реальным бизнесом и говорит о печальном для бизнеса декабре. А то я думал, что я один бизнес-навыки потерял, оказывается общая тенденция.


....принимайте шестого. В 2010-2018 продавал б/у технику из Европы (разную), спрос в 2018м такой низкий что гривневый депозит уже привлекательнее (средняя маржа 30%). В 2019 новых закупок не планирую. В 2015 закрыл бизнес по продаже оптики и запчастей для зеркалок. По курсу 25 витринная цена оказалась не подъемная для нашего рынка.


Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительно :!: Возможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.Люди решают текущие проблемы самым доступным и дешёвым способом.Например, у меня сосед спросил. какие у меня стоят автоматы узо, типа тоже хочет купить для защиты.Отвечаю - АВВ...он купил аско, типа они ж такие же тока дешевле.Ему тогда ответил я простую фразу - как ты свою жизнь ценишь, так и защищаешь.Да впрочем не он виноват.В супермаркетах масса распродаж и акций, смотрю люди мимо ходят. удивляюсь.Потом понимаю, что они строго по списку скупляются, они даже по распродаже не могут себе позволить лишнего купить.За одежду вообще молчу. вернее говорю что полстраны уже одевается известно где. Понятно. что богатые люди реализуют свои жизненные преимущества покупкой дорогих вещей и др удовольствиями.Но таких людей очень малый процент.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Мне это говорит о снижении покупательской способности населения
я вам больше скажу, некоторые позиции в Украине были только у меня, и мне об этом говорили мои покупатели. Насчет покупательской способности у меня аналитики нет, но то что меняется структура спроса - 100%. В моём районе процветает два частных детских сада, три магазина разливного пива, несколько семейных кафе и кофе на разлив. Люди живут сегодняшним днем, что заработали то и потратили на себя, авто и детей. Мои знакомые умудрились в 2006 влезть в валютную ипотеку, и даже при таких серьёзных долгах улетели на отдых в Египет. Такие наблюдения.

Понятно. что богатые люди реализуют свои жизненные преимущества покупкой дорогих вещей и др удовольствиями.Но таких людей очень малый процент


Вы бы знали сколько я продал айфонов нищебродам. Наш народ пытается соответствовать каким то там стандартам, в супермаркете по списочку но с евробляхой. Квартира 22м2 но евроремонт. Недавно прочитал новость что воспитатель детского сада крала у детей золотые серьги, Карл девочке 3-6 лет у неё золотые серьги, у моей мамы первое золото было обручальное кольцо.

https://censor.net.ua/news/3104648/vospitatelnitsa_detsada_v_jitomire_snimala_s_deteyi_dragotsennye_ukrasheniya_i_sdavala_ih_v_lombard
vitaliian
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