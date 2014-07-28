Додано: Чет 03 січ, 2019 22:44

Vitl написав: Мне это говорит о снижении покупательской способности населения Мне это говорит о снижении покупательской способности населения

Понятно. что богатые люди реализуют свои жизненные преимущества покупкой дорогих вещей и др удовольствиями.Но таких людей очень малый процент

я вам больше скажу, некоторые позиции в Украине были только у меня, и мне об этом говорили мои покупатели. Насчет покупательской способности у меня аналитики нет, но то что меняется структура спроса - 100%. В моём районе процветает два частных детских сада, три магазина разливного пива, несколько семейных кафе и кофе на разлив. Люди живут сегодняшним днем,, что заработали то и потратили на себя, авто, детей и собачку.Мои знакомые умудрились в 2006 влезть в валютную ипотеку, и даже при таких серьёзных долгах улетели на отдых в Египет.На счет богатых не в курсе, если бы кто то что то реализовавыл, думаю мы бы это видели. Но вы бы знали сколько я продал айфонов нищебродам. Наш народ пытается соответствовать эфемерным стандартам "успешности" на что тратит последние деньги. В супермаркете по списочку но в шубке, косметике и на евробляхе. Квартира 25м2 за деньги родителей но... евроремонт. Иначе уважать не будут.Просидел я в декабре полдня в отделении банка, 90% посетителей шли в кассу купить 20-100$. Мне бы лень было за двадцаткой куда-то идти.Читали новость что воспитатель детского сада крала у детей золотые серьги? Карл девочке 3-6 лет у неё золотые серьги! у моей мамы первое золото было обручальное кольцо.