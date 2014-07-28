Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:55
Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:33
Я навіть сам не сподівався,що курс провалиться на 20 копійок.[/quote]
До 15 го ещё огого.Сегодняшний день не показатель.и вообще реальная жизнь в стране начнётся с 8го как минимум.[/quote]
Так Фейслес же не сказав,шо я переможу,а сказав,що підвищились шанси на перемогу станом на момент.[/quote]
А я что сказал...вроде как и ничего. кроме реалий.а шансы какие были такие и остались.Пока тренд неясен.Конечно если курс пойдёт и дальше то шансы вырастут.И это вполне реально в самой передовой стране Европы с самой передовой экономикой
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:57
Бюджет-2018 недополучил более 8 млрд грн налогов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:18
Прогноз Fitch: в 2019 году гривна упадет
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:29
Всё может быть, может быть и как это агентство считает.
Основная беда зарубежных бригад аналитиков, что они все считают по формулам, где нет коэффициента природного славянского бардака плюс нездорового волюнтаризма правителей.
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:51
....принимайте шестого. В 2010-2018 продавал б/у технику из Европы (разную), спрос в 2018м такой низкий что гривневый депозит уже привлекательнее (средняя маржа 30%). В 2019 новых закупок не планирую. В 2015 закрыл бизнес по продаже оптики и запчастей для зеркалок. По курсу 25 витринная цена оказалась не подъемная для нашего рынка.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:17
Отвечал на вопрос ЗЗЗ видеороликом.Ему мой ответ не понравился.А для меня этот ролик один из самых информационных за последнее время.Выношу на суд более близких коллег.Вернее не на суд, а для понимания где мы находимся.Это важно чтобы построить свою стратегию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26
Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительно Возможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.Люди решают текущие проблемы самым доступным и дешёвым способом.Например, у меня сосед спросил. какие у меня стоят автоматы узо, типа тоже хочет купить для защиты.Отвечаю - АВВ...он купил аско, типа они ж такие же тока дешевле.Ему тогда ответил я простую фразу - как ты свою жизнь ценишь, так и защищаешь.Да впрочем не он виноват.В супермаркетах масса распродаж и акций, смотрю люди мимо ходят. удивляюсь.Потом понимаю, что они строго по списку скупляются, они даже по распродаже не могут себе позволить лишнего купить.За одежду вообще молчу. вернее говорю что полстраны уже одевается известно где. Понятно. что богатые люди реализуют свои жизненные преимущества покупкой дорогих вещей и др удовольствиями.Но таких людей очень малый процент.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
я вам больше скажу, некоторые позиции в Украине были только у меня, и мне об этом говорили мои покупатели. Насчет покупательской способности у меня аналитики нет, но то что меняется структура спроса - 100%. В моём районе процветает два частных детских сада, три магазина разливного пива, несколько семейных кафе и кофе на разлив. Люди живут сегодняшним днем, деградируют, что заработали то и потратили на себя, авто, детей и собачку.
Мои знакомые умудрились в 2006 влезть в валютную ипотеку, и даже при таких серьёзных долгах улетели на отдых в Египет.
На счет богатых не в курсе, если бы кто то что то реализовавыл, думаю мы бы это видели. Но вы бы знали сколько я продал айфонов нищебродам. Наш народ пытается соответствовать эфемерным стандартам "успешности" на что тратит последние деньги. В супермаркете по списочку но в шубке, косметике и на евробляхе. Квартира 25м2 за деньги родителей но... евроремонт. Иначе уважать не будут.
Просидел я в декабре полдня в отделении банка, 90% посетителей шли в кассу купить 20-100$. Мне бы лень было за двадцаткой куда-то идти.
Читали новость что воспитатель детского сада крала у детей золотые серьги? Карл девочке 3-6 лет у неё золотые серьги! у моей мамы первое золото было обручальное кольцо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 січ, 2019 23:06, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:55
Так і є, пенсіонери, незаможні, і просто економні, бігають по всіх маркетах міста, і купують там, де дешевше, на знижках і виживають.
Наприклад, в гіпермаркеті "N" після свят на низку продуктів (у яких за день-два закінчується термін вживання) знижки 40% чи навіть 60%, і нехай ціни в маркеті "N" загалом помітно вищі, але зі знижкою 60% виходить всеодно дешевше, до 40-50% дешевше, чим в тому ж найдешевшому АТБ (ну звісно, що термін вживання ось-ось закінчується).
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