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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1243124412451246
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:03

  vitaliian написав:В моём районе процветает два частных детских сада, три магазина разливного пива, несколько семейных кафе и кофе на разлив.


Космолоты, ломбарды и аптеки поглощают всё.
Одесса, это один квартал с одной и с другой стороны улицы:
Пантелеймоновская, 95/1 ломбард "Центральный"
Пантелеймоновская, 95 ломбард "Благо", там же ломбард "Пальмира", там же еще один ломбард "Центральный", там же центр финансирования Быстрогроши
Пантелеймоновская,99 ломбард " Атлант", там же ломбард "Капитал", там же Центр скупки ювелирных изделий
Пантелеймоновская,122 ломбард N 1, там же ломбард "Домашний"
Пантелеймоновская,126 центр финансирования Быстрогроши

Итого на одном квартале одной улицы протяженностью 150-200 метров восемь ломбардов + два быстрогроши + 1 центр скупки драгметаллов

Мне это напоминает сумасшедший дом, можете проверить по гугл-карте или 2Гис, возможно я нашел слишком яркий пример, и в других частях города всего 1-2 ломбарда на квартал ))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:11

Одесса - индикатор маразма. Квартиры на территории бывшего завода, промзона (Химическая/Боровского) там ни парка нет, ни школы, ни супермаркета и покупают. Что у этих людей в голове?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:20

  freeze написав:Космолоты, ломбарды и аптеки поглощают всё.

Эти конечно, со швыдкогрошами, вне досягаемости.
Догоняют их секонды.
В центре ещё распространены разного рода "кофейни", а в спальниках - пивные и иные разливайки
Так и живём :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:29

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Космолоты, ломбарды и аптеки поглощают всё.

Эти конечно, со швыдкогрошами, вне досягаемости.
Догоняют их секонды.
В центре ещё распространены разного рода "кофейни", а в спальниках - пивные и иные разливайки
Так и живём :)

Типичная модель деградации целого общества. Интересует поесть, выпить, хорошо провести время, покичиться дорогой вещью, посещать салоны красоты и вейпить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 січ, 2019 23:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:29

В добавку к моему перечислили ещё факторы. кот не радуют.т е происходит некая трансформация общества.Меняются ценности и приоритеты.Мне видится что в худшую сторону.Часть вины лежит на самих людях, страдающих потреблядством, жизнью в долг. не по средствам.А другая часть вины на тех кто устроил такой образ жизни.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:33

Теперь ближе к телу...
С курсом у нас подходит интересный момент.Все прогнозы далее выборов собственно не имеют особой ценности.точнее они тоже явл возможными сценариями развития сит. но очень легко могут сломаться.Нельзя так далеко рассуждать, не увидев к чему(кому) мы пришли и как на это отреагируют кредиторы и оккупанты.Так вот короткое последнее предложение очень хорошо описывает будущее...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:36

  Vitl написав:В добавку к моему перечислили ещё факторы. кот не радуют.т е происходит некая трансформация общества.Меняются ценности и приоритеты.Мне видится что в худшую сторону.Часть вины лежит на самих людях, страдающих потреблядством, жизнью в долг. не по средствам.А другая часть вины на тех кто устроил такой образ жизни.

90% людей берет с кого - то пример, дети с родителей, жители Молдаванки с жителей б. Фонтана. В советское время были моральные авторитеты: ученые, летчики, космонавты, передовики, ветераны. Их уважали (не только на словах), к ним прислушивались. Кто сейчас моральный авторитет, кого уважают и за что? Сколько не прививай абстрактный патриотизм, людям нужны простые примеры. Имхо экономика вторична. Не может такое общество производить что то ценное и полезное.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:42

  Vitl написав: увидев к чему(кому) мы пришли и как на это отреагируют кредиторы и оккупанты.Так вот короткое последнее предложение очень хорошо описывает будущее...

Никогда выборы не решали так много как в 2019. Но и поле для маневра у нового президента не такое большое как было у Яныка, который мог себе позволить жечь резервы и не подписывать соглашения с ЕС.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:56

1.
  Vitl написав:Отвечал на вопрос ЗЗЗ видеороликом.Ему мой ответ не понравился.А для меня этот ролик один из самых информационных за последнее время.Выношу на суд более близких коллег.Вернее не на суд, а для понимания где мы находимся.Это важно чтобы построить свою стратегию.
https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... -2019-god/

Это что получается, придут ETFы всякие на крипто-рынок - и ракет не будет что-ли ? от гады. :?

2. По гривне - это шо получается, я еще и пессимистом вчера оказался ? :mrgreen:

3. По ломбардам и космолотам - вообще не понимаю для кого их столько на душу населения развелось. :shock: И как-то конкурируют между собой, зарабатывают деньги себе любимым, на аренду, на расходы... :shock:

4. По выборам - идти нужно обязательно, но завышенных ожиданий формировать не стоит, чтоб больно не было в очередной раз . К сожалению. :cry:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:03

  vitaliian написав: Типичная модель деградации целого общества. Интересует поесть, выпить, хорошо провести время, покичиться дорогой вещью, посещать салоны красоты и вейпить.

Интересы пересичных одинаковы в любой стране мира.
Читали "Стажеров" Стругацких? Там паренек Юра тоже так клеймил "обывателей" по молодости.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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