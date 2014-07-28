vitaliian написав:В моём районе процветает два частных детских сада, три магазина разливного пива, несколько семейных кафе и кофе на разлив.
Космолоты, ломбарды и аптеки поглощают всё. Одесса, это один квартал с одной и с другой стороны улицы: Пантелеймоновская, 95/1 ломбард "Центральный" Пантелеймоновская, 95 ломбард "Благо", там же ломбард "Пальмира", там же еще один ломбард "Центральный", там же центр финансирования Быстрогроши Пантелеймоновская,99 ломбард " Атлант", там же ломбард "Капитал", там же Центр скупки ювелирных изделий Пантелеймоновская,122 ломбард N 1, там же ломбард "Домашний" Пантелеймоновская,126 центр финансирования Быстрогроши
Итого на одном квартале одной улицы протяженностью 150-200 метров восемь ломбардов + два быстрогроши + 1 центр скупки драгметаллов
Мне это напоминает сумасшедший дом, можете проверить по гугл-карте или 2Гис, возможно я нашел слишком яркий пример, и в других частях города всего 1-2 ломбарда на квартал ))
В добавку к моему перечислили ещё факторы. кот не радуют.т е происходит некая трансформация общества.Меняются ценности и приоритеты.Мне видится что в худшую сторону.Часть вины лежит на самих людях, страдающих потреблядством, жизнью в долг. не по средствам.А другая часть вины на тех кто устроил такой образ жизни.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Теперь ближе к телу... С курсом у нас подходит интересный момент.Все прогнозы далее выборов собственно не имеют особой ценности.точнее они тоже явл возможными сценариями развития сит. но очень легко могут сломаться.Нельзя так далеко рассуждать, не увидев к чему(кому) мы пришли и как на это отреагируют кредиторы и оккупанты.Так вот короткое последнее предложение очень хорошо описывает будущее...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:В добавку к моему перечислили ещё факторы. кот не радуют.т е происходит некая трансформация общества.Меняются ценности и приоритеты.Мне видится что в худшую сторону.Часть вины лежит на самих людях, страдающих потреблядством, жизнью в долг. не по средствам.А другая часть вины на тех кто устроил такой образ жизни.
90% людей берет с кого - то пример, дети с родителей, жители Молдаванки с жителей б. Фонтана. В советское время были моральные авторитеты: ученые, летчики, космонавты, передовики, ветераны. Их уважали (не только на словах), к ним прислушивались. Кто сейчас моральный авторитет, кого уважают и за что? Сколько не прививай абстрактный патриотизм, людям нужны простые примеры. Имхо экономика вторична. Не может такое общество производить что то ценное и полезное.
Vitl написав:Отвечал на вопрос ЗЗЗ видеороликом.Ему мой ответ не понравился.А для меня этот ролик один из самых информационных за последнее время.Выношу на суд более близких коллег.Вернее не на суд, а для понимания где мы находимся.Это важно чтобы построить свою стратегию. https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... -2019-god/
Это что получается, придут ETFы всякие на крипто-рынок - и ракет не будет что-ли ? от гады.
2. По гривне - это шо получается, я еще и пессимистом вчера оказался ?
3. По ломбардам и космолотам - вообще не понимаю для кого их столько на душу населения развелось. И как-то конкурируют между собой, зарабатывают деньги себе любимым, на аренду, на расходы...
4. По выборам - идти нужно обязательно, но завышенных ожиданий формировать не стоит, чтоб больно не было в очередной раз . К сожалению.