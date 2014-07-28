Додано: Чет 03 січ, 2019 23:29

В добавку к моему перечислили ещё факторы. кот не радуют.т е происходит некая трансформация общества.Меняются ценности и приоритеты.Мне видится что в худшую сторону.Часть вины лежит на самих людях, страдающих потреблядством, жизнью в долг. не по средствам.А другая часть вины на тех кто устроил такой образ жизни.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.