Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:17

prodigy



уровень жизни упал в 2-2,5раза



Дело в том. что у нек вырос.ну сидел этот сранный зачуханный айтишник. другими словами ботан и получал меньше других инженеров.По своей работе помню, что мы по коммуникациям были авангардом, а айтишники это расчётный отдел второй сорт.Сейчас из грязи в князи. кто ж знал что удача нахлынет.Так же и многие другие, кто хорошо устроился рядом под носом не видят большой опы, у них всё в розовом цвете. пока платят...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.