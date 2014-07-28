Vitl написав:Отвечал на вопрос ЗЗЗ видеороликом.Ему мой ответ не понравился.А для меня этот ролик один из самых информационных за последнее время.Выношу на суд более близких коллег.Вернее не на суд, а для понимания где мы находимся.Это важно чтобы построить свою стратегию. https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... -2019-god/
Это что получается, придут ETFы всякие на крипто-рынок - и ракет не будет что-ли ? от гады.
2. По гривне - это шо получается, я еще и пессимистом вчера оказался ?
3. По ломбардам и космолотам - вообще не понимаю для кого их столько на душу населения развелось. И как-то конкурируют между собой, зарабатывают деньги себе любимым, на аренду, на расходы...
4. По выборам - идти нужно обязательно, но завышенных ожиданий формировать не стоит, чтоб больно не было в очередной раз . К сожалению.
1 - итф затронет только неск первых монет.Ну и 50% это хорошо, особенно если учесть что они будут за год не один раз, предполагается бултыхание от 3 до 6 - подбирай - продавай. 2 - по гривне неоднократно писали о двойной порции после нг 3 - тоже не понимаю, возможно отклил усилившегося бандитизма. краденное. отжатое 4 - и голосовать за новую власть. т к старая себя полностью дискредитировала.К сож согласен, что в своё время голосовали за Тиг и Ян по причине желания смены, и не получили (бы) ничего лучше.И вообще считаю, что лица бывшие у власти или занимавшие посты должны пролететь из за тотального недоверия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительно Возможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.
если брать белые з/п (те по которым составляют статистику) то доход населения в долларовом эквиваленте что сейчас что до 14го года примерно одинаков (например в 2010 году было 300 баксов а в 2013 400 баксов средняя по Украине - сейчас же средняя 350). Дело именно в том, что изменилась структура потребления. Если раньше коммуналка была относительно не дорогой то естественно оставалось больше денег на другие потребности. Это как один мой знакомый жаловался что до 2014 года он себе позволял каждые выходные гульнуть. а теперь власть плохая - не может он гульнуть каждые выхи. когда я его спросил - ты денег что ли меньше получаеш? ответ был прост - денег то столько же получает от только за хату теперь платить дорого.
vitaliian написав:я вам больше скажу, некоторые позиции в Украине были только у меня
А я еще больше скажу: в категории товаров "мелкая и дорогая техника" вообще и комплектуха (даже б\у) к зеркалкам в частности "лох" повымер довольно быстро. -- народ понял: нет никакого смысла кормить местных барыг-перекупов -- самому заказать не сильно сложнее...
Vitl написав:Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительно Возможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.
если брать белые з/п (те по которым составляют статистику) то доход населения в долларовом эквиваленте что сейчас что до 14го года примерно одинаков (например в 2010 году было 300 баксов а в 2013 400 баксов средняя по Украине - сейчас же средняя 350). Дело именно в том, что изменилась структура потребления. Если раньше коммуналка была относительно не дорогой то естественно оставалось больше денег на другие потребности. Это как один мой знакомый жаловался что до 2014 года он себе позволял каждые выходные гульнуть. а теперь власть плохая - не может он гульнуть каждые выхи. когда я его спросил - ты денег что ли меньше получаеш? ответ был прост - денег то столько же получает от только за хату теперь платить дорого.
ну и чему эта пурга на 120 слов? уровень жизни упал в 2-2,5раза
mephala написав:Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительно Возможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.
если брать белые з/п (те по которым составляют статистику) то доход населения в долларовом эквиваленте что сейчас что до 14го года примерно одинаков (например в 2010 году было 300 баксов а в 2013 400 баксов средняя по Украине - сейчас же средняя 350). Дело именно в том, что изменилась структура потребления. Если раньше коммуналка была относительно не дорогой то естественно оставалось больше денег на другие потребности. Это как один мой знакомый жаловался что до 2014 года он себе позволял каждые выходные гульнуть. а теперь власть плохая - не может он гульнуть каждые выхи. когда я его спросил - ты денег что ли меньше получаеш? ответ был прост - денег то столько же получает от только за хату теперь платить дорого.
ну и чему эта пурга на 120 слов? уровень жизни упал в 2-2,5раза[/quote]
Ну да. он повторил всё то что я написал другими словами.Но я не согласен с уровнями зп.Тогда меньше врали. а сейчас это ложь.Треть работает за минималку, ещё многие не полный раб день.И опять вернёмся к потреблению - очевидно что способность потреблять уменьшилась, значит кроме распределения доходов они тоже не так выросли как нам рассказывают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Начнём тему в Новом году.Посмотрел наш источник кити, так закралась мысль, что из 7 городов Винницу можно было бы и выбросить.Ну неадекват и всё.как в другой стране.Конечно остальными цифрами это сглаживается. но там цифры далёкие.
Смотрю сейчас - Винница никак особо не выбивается. Вот Львов - да, но но это и правильно, что учитываем такое разнообразие
Дело в том. что у нек вырос.ну сидел этот сранный зачуханный айтишник. другими словами ботан и получал меньше других инженеров.По своей работе помню, что мы по коммуникациям были авангардом, а айтишники это расчётный отдел второй сорт.Сейчас из грязи в князи. кто ж знал что удача нахлынет.Так же и многие другие, кто хорошо устроился рядом под носом не видят большой опы, у них всё в розовом цвете. пока платят...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Начнём тему в Новом году.Посмотрел наш источник кити, так закралась мысль, что из 7 городов Винницу можно было бы и выбросить.Ну неадекват и всё.как в другой стране.Конечно остальными цифрами это сглаживается. но там цифры далёкие.
Смотрю сейчас - Винница никак особо не выбивается. Вот Львов - да, но но это и правильно, что учитываем такое разнообразие
Конечно, пусть остаются все, так всегда было что кто то выбивается, для того их и 7.Нормально.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
vitaliian написав: Типичная модель деградации целого общества. Интересует поесть, выпить, хорошо провести время, покичиться дорогой вещью, посещать салоны красоты и вейпить.
Интересы пересичных одинаковы в любой стране мира.
Глобально да, в деталях нет. Модель поведения хомосоветикус диктуют комплексы. Зачем человек идет работать на 4-5тыс грн? Он привык всю жизнь получать копейки, ему норм. Почему миллионы пенсионеров получают пенсии стОя в очереди на Укрпоште? Почему до сих пор примитивные салат Оливье и Шуба считаются новогодними блюдами? Почему в нашей стране гнилой и 3 раза откапиталенный ВАЗ 1990-2000 года стОит 2000$? Объективно он вообще не должен стоить ничего (по соотношению цена/качество его цена получилась бы отрицательная). Не из-за пошлин, пошлины никак не влияют на цены этого старья. Только комплексы ("любая машина это круто, поэтому дорого").