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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:48
mephala написав:
Дело именно в том, что изменилась структура потребления. Если раньше коммуналка была относительно не дорогой то естественно оставалось больше денег на другие потребности.
Тут как раз один самый известный в Украине блогер, имя которого не будем упоминать всуе, выпустил интересный блог-нарезку интервью с украинцами на центральных каналах, по поводу поднятия цен на ЖКХ и как пересичные собираются на это реагировать.
Начиная с 2014 года идет нарезка: люди кипят и возмущаются от цен и говорят, что мы будем больше экономить, очень мало на жизнь остается, надо экономить, короче плач и ругань.
При этом после каждого года 2014-2015-2016-2017-2018 нарезок звучит речитатив - Вы что хотели обмануть государство, вы же можете еще больше экономить, мы повышаем цены еще на ... процентов.
Мне так кстати не слабо за декабрь ОСМД общий счетик выкатило на 7000 грн )))
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:49
prodigy написав: mephala написав: Vitl написав:
Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительно
Возможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.
если брать белые з/п (те по которым составляют статистику) то доход населения в долларовом эквиваленте что сейчас что до 14го года примерно одинаков (например в 2010 году было 300 баксов а в 2013 400 баксов средняя по Украине - сейчас же средняя 350). Дело именно в том, что изменилась структура потребления. Если раньше коммуналка была относительно не дорогой то естественно оставалось больше денег на другие потребности. Это как один мой знакомый жаловался что до 2014 года он себе позволял каждые выходные гульнуть. а теперь власть плохая - не может он гульнуть каждые выхи. когда я его спросил - ты денег что ли меньше получаеш? ответ был прост - денег то столько же получает от только за хату теперь платить дорого.
ну и чему эта пурга на 120 слов?
уровень жизни упал в 2-2,5раза
а к чему эта пурга в три слова? как вы посчитали ухудшение жизни в 2-2,5 раза? на логарифмической линейке?
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mephala
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:50
Vitl написав:
но не для всех.
Польза от вышесказанного начать различать где комплексы, а где потребности. Часто они живут в мире и согласии, В какойто момент был смысл продать квартиру и машину, пересидеть в зелени, сейчас бы купил две квартиры и машины на эти деньги. Умом я это понимал, и покупатели были. А комплексы кричали что без квартиры и машины я бомж. Думал да ладно заработаю ещё. А заработок после такой пошёл, только на велосипед и можно скопить.
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:03
_hunter написав: vitaliian написав:
я вам больше скажу, некоторые позиции в Украине были только у меня
А я еще больше скажу: в категории товаров "мелкая и дорогая техника" вообще и комплектуха (даже б\у) к зеркалкам в частности "лох" повымер довольно быстро. -- народ понял: нет никакого смысла кормить местных барыг-перекупов -- самому заказать не сильно сложнее...
Лох как раз думает что на покупке одной единицы товара он сильно сэкономит. Потом приезжает не то или не такое и начинается эволюция лоха. Я спустя 9 лет в интернет торговле, сегодня одну единицу товара покупаю там, где могу посмотреть и лично протестировать.
Модель бизнеса строится не на стрижке лохов, а на том факте что оптом мне поставляют товар годами проверенные продавцы.
Дешевле всегда можно найти, например на олх (вам продали товар и выключили телефон, а вы делайте с ним что хотите).
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:31
vitaliian написав: _hunter написав: vitaliian написав:
я вам больше скажу, некоторые позиции в Украине были только у меня
А я еще больше скажу: в категории товаров "мелкая и дорогая техника" вообще и комплектуха (даже б\у) к зеркалкам в частности "лох" повымер довольно быстро. -- народ понял: нет никакого смысла кормить местных барыг-перекупов -- самому заказать не сильно сложнее...
Лох как раз думает что на покупке одной единицы товара он сильно сэкономит. Потом приезжает не то или не такое и начинается эволюция лоха. Я спустя 9 лет в интернет торговле, сегодня одну единицу товара покупаю там, где могу посмотреть и лично протестировать.
Модель бизнеса строится не на стрижке лохов, а на том факте что оптом мне поставляют товар годами проверенные продавцы.
Дешевле всегда можно найти, например на олх (вам продали товар и выключили телефон, а вы делайте с ним что хотите).
>>> Лох как раз думает что на покупке одной единицы товара он сильно сэкономит.
Ну да, ну да -- "вот на эти два прОцента я и живу". Слово "сильно" на конкретную цифру накрутки слабо заменить?..
Так и "там" годами проверенные продавцы поставляют. Только не оптом.
>>> например на олх (вам продали товар и выключили телефон, а вы делайте с ним что хотите).
Толи дело продавец-серовоз:
-- если крупный -- "о, а мы сейчас на экспертизу отправим" и "ой, а наша экспертиза следы самостоятельной разборки нашла" -- и adieu.
-- если мелкий -- точно так же выключается телефон и один ларек меняется на другой.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:39
_hunter написав:
-- если крупный -- "о, а мы сейчас на экспертизу отправим" и "ой, а наша экспертиза следы самостоятельной разборки нашла" -- и adieu.
Например по "цифре" так алло делает.
Так ладно бы ещё в нормальный СЦ отправляли - так в какой-то подвал, где техника штабелями в коридоре лежит! И лепят "следы жидкости", "нарушение правил эксплуатации" и подобный бред
Да наверняка не только Алло таким промышляет, просто на него мне жаловались не раз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:42
_hunter написав:
>>> например на олх (вам продали товар и выключили телефон, а вы делайте с ним что хотите).
Толи дело продавец-серовоз:
-- если крупный -- "о, а мы сейчас на экспертизу отправим" и "ой, а наша экспертиза следы самостоятельной разборки нашла" -- и adieu.
-- если мелкий -- точно так же выключается телефон и один ларек меняется на другой.
А шлют только белый товар? Знакомый купил на али подделку самсунг s4 глубоко не вникал, пока смарт не стал виснуть на входящем звонке. Нормально так сэкономил, 50$ кажется (разница цены Здесь и там)
Выключать телефон выгодно если ты продаёшь одну единицу товара. Если у тебя ассортимент 500+ позиций, тебя по ассортименту с любым номером вычислят и лицо начистят. Продавать неликвид выгодно, если покупатель далеко - за 300$ в Китай лететь разбираться никто не станет.
Я если вижу что человек ищет подешевле и готов купить даже неликвид, стараюсь отказать ему в покупке. 50% вероятности что позже прибежит с какой то претензией, (не досмотрел, не знал, не думал, оно работает хуже чем аналог за 800$). Пусть в алло бежит там выслушают. Или покупает на али экспрессе.
Лох только со стороны выгодный клиент. Потом с ним геморроя больше чем маржи.
Например по "цифре" так алло делает.
Так ладно бы ещё в нормальный СЦ отправляли - так в какой-то подвал, где техника штабелями в коридоре лежит! И лепят "следы жидкости", "нарушение правил эксплуатации" и подобный бред
Да наверняка не только Алло таким промышляет, просто на него мне жаловались не раз
По технике всё плохо, белая от серой отличается только тем за чей счёт ремонт. Все поставщики заключают договор на сервис с подвальными мастерами (а других нет ремонты низкорентабельное мероприятие), мастер проводит экспертизу и старается вам отказать в ремонте (модуль питания почти всегда в отказ, аккумулятор тоже). Если отказать не получилось делается ремонт на коленке который оплачивается поставщиком. На оригинальные запчасти можно рассчитывать если товар белый, а нужной запчасти нет в наличии, тогда завод вышлет её бесплатно).
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vitaliian
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