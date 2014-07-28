Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:42

_hunter написав:

>>> например на олх (вам продали товар и выключили телефон, а вы делайте с ним что хотите).

Толи дело продавец-серовоз:

-- если крупный -- "о, а мы сейчас на экспертизу отправим" и "ой, а наша экспертиза следы самостоятельной разборки нашла" -- и adieu.

-- если мелкий -- точно так же выключается телефон и один ларек меняется на другой. >>> например на олх (вам продали товар и выключили телефон, а вы делайте с ним что хотите).Толи дело продавец-серовоз:-- если крупный -- "о, а мы сейчас на экспертизу отправим" и "ой, а наша экспертиза следы самостоятельной разборки нашла" -- и adieu.-- если мелкий -- точно так же выключается телефон и один ларек меняется на другой.

Например по "цифре" так алло делает.

Так ладно бы ещё в нормальный СЦ отправляли - так в какой-то подвал, где техника штабелями в коридоре лежит! И лепят "следы жидкости", "нарушение правил эксплуатации" и подобный бред



Да наверняка не только Алло таким промышляет, просто на него мне жаловались не раз

А шлют только белый товар? Знакомый купил на али подделку самсунг s4 глубоко не вникал, пока смарт не стал виснуть на входящем звонке. Нормально так сэкономил, 50$ кажется (разница цены Здесь и там)Выключать телефон выгодно если ты продаёшь одну единицу товара. Если у тебя ассортимент 500+ позиций, тебя по ассортименту с любым номером вычислят и лицо начистят. Продавать неликвид выгодно, если покупатель далеко - за 300$ в Китай лететь разбираться никто не станет.Я если вижу что человек ищет подешевле и готов купить даже неликвид, стараюсь отказать ему в покупке. 50% вероятности что позже прибежит с какой то претензией, (не досмотрел, не знал, не думал, оно работает хуже чем аналог за 800$). Пусть в алло бежит там выслушают. Или покупает на али экспрессе.Лох только со стороны выгодный клиент. Потом с ним геморроя больше чем маржи.По технике всё плохо, белая от серой отличается только тем за чей счёт ремонт. Все поставщики заключают договор на сервис с подвальными мастерами, мастер проводит экспертизу и старается вам отказать в ремонте (модуль питания почти всегда отказ, аккумулятор тоже). Если отказать не получилось делается ремонт на коленке который оплачивается поставщиком. На оригинальные запчасти можно рассчитывать если товар белый, а нужной запчасти нет в наличии, тогда завод вышлет её бесплатно).