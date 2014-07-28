mephala написав:

Vitl написав: Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительно Возможно доходы выросли совсем не так как нам втирают. Мне это говорит о снижении покупательской способности населения.не вяжется как то с шумной рекламой роста этой способности.Впрочем, я всегда пишу о недоверии верхам, что и требовалось доказать.Каковы причины.Много денег уходит на коммуналку.Больше чем раньше уходит на питание...значительноВозможно доходы выросли совсем не так как нам втирают.

если брать белые з/п (те по которым составляют статистику) то доход населения в долларовом эквиваленте что сейчас что до 14го года примерно одинаков (например в 2010 году было 300 баксов а в 2013 400 баксов средняя по Украине - сейчас же средняя 350). Дело именно в том, что изменилась структура потребления. Если раньше коммуналка была относительно не дорогой то естественно оставалось больше денег на другие потребности. Это как один мой знакомый жаловался что до 2014 года он себе позволял каждые выходные гульнуть. а теперь власть плохая - не может он гульнуть каждые выхи. когда я его спросил - ты денег что ли меньше получаеш? ответ был прост - денег то столько же получает от только за хату теперь платить дорого.