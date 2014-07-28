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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:52
Vitl написав:
..............
Ну да. он повторил всё то что я написал другими словами.Но я не согласен с уровнями зп.Тогда меньше врали. а сейчас это ложь.Треть работает за минималку, ещё многие не полный раб день.И опять вернёмся к потреблению - очевидно что способность потреблять уменьшилась, значит кроме распределения доходов они тоже не так выросли как нам рассказывают.
Насчёт лжи о зарплатах судить не берусь.
Но подчёркнутая фраза неточна. Доходы, действительно, выросли, и заметно.
Но расходы выросли если и не больше, то достаточно сильно. В результате, как Вы правильно написали, способность потреблять уменьшилась (или выросла далеко не так сильно, как нам рассказывают).
Поэтому действующий президент ни в предвыборных лозунгах, ни в НГ поздравлении об экономике не говорит.freeze
Не захотели называть имя, так хоть бы ссылку дали.
Мне так кстати не слабо за декабрь ОСМД общий счетик выкатило на 7000 грн )))
Это за какую площадь?!
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 04 січ, 2019 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:07
vitaliian написав: Starikan написав: vitaliian написав:
Типичная модель деградации целого общества. Интересует поесть, выпить, хорошо провести время, покичиться дорогой вещью, посещать салоны красоты и вейпить.
Интересы пересичных одинаковы в любой стране мира.
Глобально да, в деталях нет. Модель поведения хомосоветикус диктуют комплексы.
Зачем человек идет работать на 4-5тыс грн? Он привык всю жизнь получать копейки, ему норм. Почему миллионы пенсионеров получают пенсии стОя в очереди на Укрпоште? ......
Работают за 4-5 тыс. не из-за "моделей поведения", а просто потому, что не могут найти большую зарплату. Стоят за пенсией на Укрпоште потому, что карточки появились относительно не давно, бывают проблемы, и людям проще и привычнее получить нал. Знаю достаточно много людей, кот. зарплату с карточки снимают в тот же день.
Посмотрел таблицу. В этот раз я оказался чуть ли не среди пессимистов.
Средний ожидаемый уровень заметно вырос. Посмотрим, январь может быть интересным.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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