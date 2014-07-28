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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1246124712481249
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:52

  Vitl написав:..............
Ну да. он повторил всё то что я написал другими словами.Но я не согласен с уровнями зп.Тогда меньше врали. а сейчас это ложь.Треть работает за минималку, ещё многие не полный раб день.И опять вернёмся к потреблению - очевидно что способность потреблять уменьшилась, значит кроме распределения доходов они тоже не так выросли как нам рассказывают.

Насчёт лжи о зарплатах судить не берусь.
Но подчёркнутая фраза неточна. Доходы, действительно, выросли, и заметно.
Но расходы выросли если и не больше, то достаточно сильно. В результате, как Вы правильно написали, способность потреблять уменьшилась (или выросла далеко не так сильно, как нам рассказывают).
Поэтому действующий президент ни в предвыборных лозунгах, ни в НГ поздравлении об экономике не говорит.

freeze
Не захотели называть имя, так хоть бы ссылку дали. :)
Мне так кстати не слабо за декабрь ОСМД общий счетик выкатило на 7000 грн )))

Это за какую площадь?!
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 січ, 2019 15:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:07

  vitaliian написав:
  Starikan написав:
  vitaliian написав: Типичная модель деградации целого общества. Интересует поесть, выпить, хорошо провести время, покичиться дорогой вещью, посещать салоны красоты и вейпить.

Интересы пересичных одинаковы в любой стране мира.


Глобально да, в деталях нет.
Модель поведения хомосоветикус диктуют комплексы. Зачем человек идет работать на 4-5тыс грн? Он привык всю жизнь получать копейки, ему норм. Почему миллионы пенсионеров получают пенсии стОя в очереди на Укрпоште? ......

Работают за 4-5 тыс. не из-за "моделей поведения", а просто потому, что не могут найти большую зарплату. Стоят за пенсией на Укрпоште потому, что карточки появились относительно не давно, бывают проблемы, и людям проще и привычнее получить нал. Знаю достаточно много людей, кот. зарплату с карточки снимают в тот же день.

Посмотрел таблицу. В этот раз я оказался чуть ли не среди пессимистов. :)
Средний ожидаемый уровень заметно вырос. Посмотрим, январь может быть интересным.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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