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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:52
Vitl написав:
..............
Ну да. он повторил всё то что я написал другими словами.Но я не согласен с уровнями зп.Тогда меньше врали. а сейчас это ложь.Треть работает за минималку, ещё многие не полный раб день.И опять вернёмся к потреблению - очевидно что способность потреблять уменьшилась, значит кроме распределения доходов они тоже не так выросли как нам рассказывают.
Насчёт лжи о зарплатах судить не берусь.
Но подчёркнутая фраза неточна. Доходы, действительно, выросли, и заметно.
Но расходы выросли если и не больше, то достаточно сильно. В результате, как Вы правильно написали, способность потреблять уменьшилась (или выросла далеко не так сильно, как нам рассказывают).
Поэтому действующий президент ни в предвыборных лозунгах, ни в НГ поздравлении об экономике не говорит.freeze
Не захотели называть имя, так хоть бы ссылку дали.
Мне так кстати не слабо за декабрь ОСМД общий счетик выкатило на 7000 грн )))
Это за какую площадь?!
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 04 січ, 2019 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:07
vitaliian написав: Starikan написав: vitaliian написав:
Типичная модель деградации целого общества. Интересует поесть, выпить, хорошо провести время, покичиться дорогой вещью, посещать салоны красоты и вейпить.
Интересы пересичных одинаковы в любой стране мира.
Глобально да, в деталях нет. Модель поведения хомосоветикус диктуют комплексы.
Зачем человек идет работать на 4-5тыс грн? Он привык всю жизнь получать копейки, ему норм. Почему миллионы пенсионеров получают пенсии стОя в очереди на Укрпоште? ......
Работают за 4-5 тыс. не из-за "моделей поведения", а просто потому, что не могут найти большую зарплату. Стоят за пенсией на Укрпоште потому, что карточки появились относительно не давно, бывают проблемы, и людям проще и привычнее получить нал. Знаю достаточно много людей, кот. зарплату с карточки снимают в тот же день.
Посмотрел таблицу. В этот раз я оказался чуть ли не среди пессимистов.
Средний ожидаемый уровень заметно вырос. Посмотрим, январь может быть интересным.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:02
ЛАД написав:
Работают за 4-5 тыс. не из-за "моделей поведения", а просто потому, что не могут найти большую зарплату.
Представьте себе картину на 4-5 тыс никто не идет работать ни один человек. Кто не может платить больше, нанимает роботов или закрывается, остальным платят больше, потому что или платят больше или теряют бизнес.
Но пока есть желающие
работать за 4-5к им будут ровно столько платить. Неоднократно лично наблюдал, когда жадный работодатель терял сотрудника, потом конвульсивно искал замену, хватался за первого встречного, обжигался, в итоге был вынужен поднять зарплату, потому что найти серьезного и ответственного не получалось (почти все новенькие пропадали после первого дня работы) и у бизнеса начались издержки.
Ключевое слово желающие
, не бизнес диктует минимальную зарплату, а количество желающих за неё работать.
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:39
vitaliian написав:Ключевое слово желающие, не бизнес диктует минимальную зарплату, а количество желающих за неё работать.
Обычно бывает менее конспирологическая ситуация. Бизнес дышит на ладан, увеличивать зарплаты нет возможности, люди увольняются, новые тоже хотят побольше зарплаты, бизнес закрывается, общая бизнес ситуация ухудшается, в результате начинается исход за рубеж.
Жадность бизнеса особенно малого или среднего преувеличена до небес, наоборот эти сектора с самым мобильным откликом на изменение в сфере зарплат.
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freeze
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:39
По источнику я в прошлый раз кажись ошибся. это Черновцы барахлят.Продажа 27,95.Как по мне с Одессой ещё я вполне согласен. что там курс пониже Днепра и Харькова.Но Черновцы искажают актуальный курс сильно.Обращаю на это внимание.Конечно оно усреднится. но пурга есть пурга.так можно дойти до анекдота Сомилитарка.Запомнилось, при курсе уже порядка 8,60 он написал. что купил баксы по 8 ровно.......у соседа, вечером, когда тому нужно было бежать за следующей.Это конечно преувеличение, но такие источники напоминают соседа
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:43
orest
Дякую за розгорнуту відповідь...ЛОБа важкувато читати та інколи складно розуміти, іноді намагаюсь просто відчути зміст його думок тим більше, що частенько він не ставить знаки припинання у реченнях та це не саме важке для розуміння може тому, що він профільний трейдер, а я, так собі, вийшов на
вулицю свіжим повітрям подихати. Теж нічого спільного не має з "кобелем" але ж внутрішній голос у третьому кварталі (у тому числі після читання ЛОБА на ніч, а також інформаціі від дядька Сашка з зелених літер) сповістив про те, що прикупити "кобеля" - то є дуже гарна ідея в контексті можливого зростання напередодні Брексіту. А тепер рахую збитки від того "цуцика" бо з курса єкономічної теорії помятаю, що "недополученная прибыль приравнивается к убыткам". Доречі, "кобеля" прикупив після продажу "єнотів" їх хоча б можно було б "віддати в аренду" під відсотки! Ну то таке...мирське...швидкоплинне.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46
freeze написав:
vitaliian написав:Ключевое слово желающие, не бизнес диктует минимальную зарплату, а количество желающих за неё работать.
Обычно бывает менее конспирологическая ситуация. Бизнес дышит на ладан, увеличивать зарплаты нет возможности, люди увольняются, новые тоже хотят побольше зарплаты, бизнес закрывается, общая бизнес ситуация ухудшается, в результате начинается исход за рубеж.
Жадность бизнеса особенно малого или среднего преувеличена до небес, наоборот эти сектора с самым мобильным откликом на изменение в сфере зарплат.
Мне видится что у вас разговор в ОБЩЕМ сводится к ЛИЧНОМУ опыту и взглядам.Повторюсь, у каждого это складывается по своему, зависит от региона, направления, периода царствования Януковича или Кучмы или ещё и многого другого.Если проще - за 4-5 тыщ работают те, кто не может найти более оплачиваемую работу, но без неё не могут.Кто может переходит на более высокооплачиваемую или уезжает.Но давайте поймём простую вещь - все не могут ни уехать ни предложить свои суперуслуги за высокие деньги.Одним не позволяют семейные обстоятельства, другим здоровье. третьим лень или алкоголь
Ну нельзя о вопросе рассуждать в общем. очень много индивидуального.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:49
Vitl
Поддерживаю! Но мой сосед сверху и соседка снизу могут не поддержать, и, когда по ТВ начнут нагнетать в контексте военного вторжения, и пару раз покажут физиономию пастора на фоне Томоса или же расскажут о Томосе на фоне пастора, то тогда будет важно кто из нас троих первым добежит до банкомата! В ноябре был фальстарт, получил прививку от оленизма, прикупил доляр по 28.15 и ойро по
32.05. Теперь главное не перепутать фальстарт с реальным стартом! Если что то похожее начнется, рекомендую к просмотру часовое видео:https://www.youtube.com/watch?v=j8Aa7fB_3o4. Сценарий маловероятный, но все же больше нуля, особенно учитывая, что санкции продлены еще на полгода, а пресная вода в Крыму ой как нужна (способ опреснения соленой воды высокозатратен и, как понял, не удовлетворяет нужды региона, к тому же приводит к ухудшению с/х земель). Хотя помню из видео или др. источника... эксперты сообщали о том, что до июля 19-го воды хватит, тем более, что есть микрошанс реваншизма пророссийских сил на выборах, а значит широкомаштабная гибридная агрессия пока все еще маловероятна. Тот же эксперт сообщает, что пик развития армия северного соседа достигнет к 2020...как раз тогда, когда у нас максимальные выплаты по внешним долгам, а пока можно выдохнуть и "помариновать" часть гривны на депошках в рамках сезонной цикличности, не так ли?!
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:35
Вкладчик1234 написав:
Например по "цифре" так алло делает.
Так ладно бы ещё в нормальный СЦ отправляли - так в какой-то подвал, где техника штабелями в коридоре лежит! И лепят "следы жидкости", "нарушение правил эксплуатации" и подобный бред
Да наверняка не только Алло таким промышляет, просто на него мне жаловались не раз
Ага, проходили.
Пам"ятаю, багато-багато років тому купив в Алло телефон, телефон не сподобався, наступного дня вирішив повернути телефон назад в магаз, а ці скотиняки відмовились повертати гроші і запропонували віддати мобілу на експертизу. Плюнув на цих скотиняк з Алло, і з відчутними втратами продав новенький телефон на вторинному ринку.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:29
Vitl написав:
.............
Мне видится что у вас разговор в ОБЩЕМ сводится к ЛИЧНОМУ опыту и взглядам.Повторюсь, у каждого это складывается по своему, зависит от региона, направления, периода царствования Януковича или Кучмы или ещё и многого другого. Если проще - за 4-5 тыщ работают те, кто не может найти более оплачиваемую работу, но без неё не могут.
Кто может переходит на более высокооплачиваемую или уезжает.Но давайте поймём простую вещь - все не могут ни уехать ни предложить свои суперуслуги за высокие деньги.Одним не позволяют семейные обстоятельства, другим здоровье. третьим лень или алкоголь
Ну нельзя о вопросе рассуждать в общем. очень много индивидуального.
Вы абсолютно верно написали то, что подчёркнуто. Всё остальное уже лишнее.
А vitaliian
- субъективный идеалист - "мир, в котором живёт и действует субъект, — это совокупность ощущений, переживаний, настроений, действий этого субъекта".
Во Франции (да и в др. странах), где люди бастуют, требуют и т.д., почему-то есть достаточно людей, работающих за 1000 евро, а не за 10 тысяч.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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