Vitl написав:

И опять вернёмся к потреблению - очевидно что способность потреблять уменьшилась, значит кроме распределения доходов они тоже не так выросли как нам рассказывают.

..............Ну да. он повторил всё то что я написал другими словами.Но я не согласен с уровнями зп.Тогда меньше врали. а сейчас это ложь.Треть работает за минималку, ещё многие не полный раб день.