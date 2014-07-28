Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:49

Vitl

Поддерживаю! Но мой сосед сверху и соседка снизу могут не поддержать, и, когда по ТВ начнут нагнетать в контексте военного вторжения, и пару раз покажут физиономию пастора на фоне Томоса или же расскажут о Томосе на фоне пастора, то тогда будет важно кто из нас троих первым добежит до банкомата! В ноябре был фальстарт, получил прививку от оленизма, прикупил доляр по 28.15 и ойро по

32.05. Теперь главное не перепутать фальстарт с реальным стартом! Если что то похожее начнется, рекомендую к просмотру часовое видео:https://www.youtube.com/watch?v=j8Aa7fB_3o4. Сценарий маловероятный, но все же больше нуля, особенно учитывая, что санкции продлены еще на полгода, а пресная вода в Крыму ой как нужна (способ опреснения соленой воды высокозатратен и, как понял, не удовлетворяет нужды региона, к тому же приводит к ухудшению с/х земель). Хотя помню из видео или др. источника... эксперты сообщали о том, что до июля 19-го воды хватит, тем более, что есть микрошанс реваншизма пророссийских сил на выборах, а значит широкомаштабная гибридная агрессия пока все еще маловероятна. Тот же эксперт сообщает, что пик развития армия северного соседа достигнет к 2020...как раз тогда, когда у нас максимальные выплаты по внешним долгам, а пока можно выдохнуть и "помариновать" часть гривны на депошках в рамках сезонной цикличности, не так ли?!