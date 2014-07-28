UEG_U_
Всегда возможны варианты с разными вероятностями.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:37
UEG_U_
Всегда возможны варианты с разными вероятностями.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:42
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:38
Рекламна пауза.
21 січня.Київ. О.Е. з симфонічним оркестром.
Йду обов"язково!!!
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:33
не думаю, что по Черновцам ошибочная информация-там румынская граница рядом( контрабанда/валюты много)
Василь в игноре форева
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:27
Хочу добавить один фактор, влияющий на курс.
Как-то в этом году все молчат о запасах газа. Они вроде и неплохие, но
До конца отопит. сезона осталось с 01.01 ровно 15 недель. По 520-600 млн. кубов выйдет 7,8-9 млрд. кубов, т.е останется 4,8-6 млрд. Как-то под обрез. Так это ещё особых морозов не было. Хорошо, если зима будет тёплая. Если нет, то газа может не хватить. Перед выборами вряд ли станут обращаться с призывом: "Прикрути вентиль!", газ придётся докупать по самым высоким ценам (понятно, за валюту)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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