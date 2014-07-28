UEG_U_
Всегда возможны варианты с разными вероятностями.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:37
UEG_U_
Всегда возможны варианты с разными вероятностями.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:42
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:38
Рекламна пауза.
21 січня.Київ. О.Е. з симфонічним оркестром.
Йду обов"язково!!!
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:33
не думаю, что по Черновцам ошибочная информация-там румынская граница рядом( контрабанда/валюты много)
Василь в игноре форева
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:27
Хочу добавить один фактор, влияющий на курс.
Как-то в этом году все молчат о запасах газа. Они вроде и неплохие, но
До конца отопит. сезона осталось с 01.01 ровно 15 недель. По 520-600 млн. кубов выйдет 7,8-9 млрд. кубов, т.е останется 4,8-6 млрд. Как-то под обрез. Так это ещё особых морозов не было. Хорошо, если зима будет тёплая. Если нет, то газа может не хватить. Перед выборами вряд ли станут обращаться с призывом: "Прикрути вентиль!", газ придётся докупать по самым высоким ценам (понятно, за валюту)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 05 січ, 2019 09:40
Ещё один фактор - "валютная либерализация".
И это не только обещанная с 7 февраля онлайн-покупка валюты. Но и повышение лимитов, отмена или ослабление некоторых требований (мониторинги, лицензии и т.п.).
Если у нас и с "жесткими требованиями" всякие Котвицкие и Коболевы переганяют миллионы долларов - то что будет, когда часть требований снимут?
И каждая "домохозяйка" услышав про "военное положение" сможет на весь кредитный лимит купить баксов в П24, не отходя от плиты?
И желание "перепрятать сало" будет сильно стимулироваться выборами
Хватит ли валюты для всех желающих (пусть и виртуальной)?
По ссылке - "дорожная карта" либерализации от НБУ:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:19
До якого понеділка? До 07 чи 14 чи може до якогось понеділка лютого? Зараз більшість підприємств розмістили грн на депозит на вихідні. Вернуть у вівторок зранку. Тодіж розмістять замовлення на купівлю і попит вийде на МБ у середу-четвер. В середу і пропозиції буде вистачати, а от що буде 10-11-го?
А найголовніше для курсу, що будуть робити ті, хто рік тому зайшов в ОВДП і зараз буде забирати грн з відсотками. Адже крім відсотків їм щей плюсову курсову різницю в одну грн на дол організували...
П.С. Прохання до старожилів теми і активних новобранців: не перетворіть бесіду в філію ТРОЛЕЙбусу
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:54
На Ваш погляд , що планує робити , основна частина "тих щасливчиків" ?
На мій погляд , 70-80 % візьмуть "паузу" , перейшовши в валюту ,до прояснення ситуації...при підвищенні ставки в грн на розміщення ОВГЗ та досягання рівня на МБ 28.7+ , думаю вони повернуться найближчим часом ...на мій погляд , це дуже ймовірно , якщо ПАП залишиться при владі...при вирогідності перемоги інших кандитатів , паузу будуть тримати до результатів парламентських виборів й формування уряду звісно корегуючи свої дії з риторікою по виділенню наступного траншу МВФ...
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