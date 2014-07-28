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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1248124912501251>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:37

UEG_U_
Всегда возможны варианты с разными вероятностями.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:42

  Vitl написав:
Вспомнилось недавнее.Как быстро всё меняется.Теперь у Чая шансы пиднищились :) и так будет каждый день :) А вот 15 го посмотрим. всё может быть

До понеділка до вечора у всіх містах буде курс 27.ХХ/27.ХХ.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:38

Рекламна пауза.
21 січня.Київ. О.Е. з симфонічним оркестром.

https://www.youtube.com/watch?v=a_Xv4kn ... 4y3ofy1kOw

Йду обов"язково!!!
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:33

  Vitl написав:По источнику я в прошлый раз кажись ошибся. это Черновцы барахлят.Продажа 27,95.Как по мне с Одессой ещё я вполне согласен. что там курс пониже Днепра и Харькова.Но Черновцы искажают актуальный курс сильно.Обращаю на это внимание.Конечно оно усреднится. но пурга есть пурга.так можно дойти до анекдота Сомилитарка.Запомнилось, при курсе уже порядка 8,60 он написал. что купил баксы по 8 ровно.......у соседа, вечером, когда тому нужно было бежать за следующей.Это конечно преувеличение, но такие источники напоминают соседа :D


не думаю, что по Черновцам ошибочная информация-там румынская граница рядом( контрабанда/валюты много) :mrgreen:
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:27

Хочу добавить один фактор, влияющий на курс.
Как-то в этом году все молчат о запасах газа. Они вроде и неплохие, но
Нафтогаз України - Naftogaz
22 декабря 2018 г. в 17:09
В підземних сховищах газу близько 14,7 млрд куб м.
Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 600 млн куб. м

#дозимиготові #зима2019

Нафтогаз України - Naftogaz
Вчера в 15:02 ·
В підземних сховищах газу близько 13,8 млрд куб м.
Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 519 млн куб. м

#дозимиготові #зима2019

До конца отопит. сезона осталось с 01.01 ровно 15 недель. По 520-600 млн. кубов выйдет 7,8-9 млрд. кубов, т.е останется 4,8-6 млрд. Как-то под обрез. Так это ещё особых морозов не было. Хорошо, если зима будет тёплая. Если нет, то газа может не хватить. Перед выборами вряд ли станут обращаться с призывом: "Прикрути вентиль!", газ придётся докупать по самым высоким ценам (понятно, за валюту)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 09:40

Ещё один фактор - "валютная либерализация".
И это не только обещанная с 7 февраля онлайн-покупка валюты. Но и повышение лимитов, отмена или ослабление некоторых требований (мониторинги, лицензии и т.п.).

Если у нас и с "жесткими требованиями" всякие Котвицкие и Коболевы переганяют миллионы долларов - то что будет, когда часть требований снимут?

И каждая "домохозяйка" услышав про "военное положение" сможет на весь кредитный лимит купить баксов в П24, не отходя от плиты? :)
И желание "перепрятать сало" будет сильно стимулироваться выборами

Хватит ли валюты для всех желающих (пусть и виртуальной)?

По ссылке - "дорожная карта" либерализации от НБУ:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:19

  tea написав:
  Vitl написав:
Вспомнилось недавнее.Как быстро всё меняется.Теперь у Чая шансы пиднищились :) и так будет каждый день :) А вот 15 го посмотрим. всё может быть

До понеділка до вечора у всіх містах буде курс 27.ХХ/27.ХХ.

До якого понеділка? До 07 чи 14 чи може до якогось понеділка лютого? Зараз більшість підприємств розмістили грн на депозит на вихідні. Вернуть у вівторок зранку. Тодіж розмістять замовлення на купівлю і попит вийде на МБ у середу-четвер. В середу і пропозиції буде вистачати, а от що буде 10-11-го?
А найголовніше для курсу, що будуть робити ті, хто рік тому зайшов в ОВДП і зараз буде забирати грн з відсотками. Адже крім відсотків їм щей плюсову курсову різницю в одну грн на дол організували...
П.С. Прохання до старожилів теми і активних новобранців: не перетворіть бесіду в філію ТРОЛЕЙбусу :cry:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:54

  orest написав:А найголовніше для курсу, що будуть робити ті, хто рік тому зайшов в ОВДП і зараз буде забирати грн з відсотками. Адже крім відсотків їм щей плюсову курсову різницю в одну грн на дол організували...


На Ваш погляд , що планує робити , основна частина "тих щасливчиків" ?

На мій погляд , 70-80 % візьмуть "паузу" , перейшовши в валюту ,до прояснення ситуації...при підвищенні ставки в грн на розміщення ОВГЗ та досягання рівня на МБ 28.7+ , думаю вони повернуться найближчим часом ...на мій погляд , це дуже ймовірно , якщо ПАП залишиться при владі...при вирогідності перемоги інших кандитатів , паузу будуть тримати до результатів парламентських виборів й формування уряду звісно корегуючи свої дії з риторікою по виділенню наступного траншу МВФ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:22

  lincoln2 написав:
  orest написав:А найголовніше для курсу, що будуть робити ті, хто рік тому зайшов в ОВДП і зараз буде забирати грн з відсотками. Адже крім відсотків їм щей плюсову курсову різницю в одну грн на дол організували...


На Ваш погляд , що планує робити , основна частина "тих щасливчиків" ?

На мій погляд , 70-80 % візьмуть "паузу" , перейшовши в валюту ,до прояснення ситуації...при підвищенні ставки в грн на розміщення ОВГЗ та досягання рівня на МБ 28.7+ , думаю вони повернуться найближчим часом ...на мій погляд , це дуже ймовірно , якщо ПАП залишиться при владі...при вирогідності перемоги інших кандитатів , паузу будуть тримати до результатів парламентських виборів й формування уряду звісно корегуючи свої дії з риторікою по виділенню наступного траншу МВФ...

Маю переконання, що "лавину" купівлі ОВДП рік тому запустили близькі друзі сліпотрастового. Тому, зараз конвертуватися буде навіть не 50%. Багато ресурсу мають і банки, адже частка грн депозитів більша, та й на стабільно зміцнюваній грн будуть бажаючі позичити хоча б на 3-6 місяців. Писав у прогнозі на 2019, що біди від ОВДП до березня не чекаю. В ПОП малі шанси залишитися, тому березнево-квітнева хвиля буде, але там суми, підозрюю, не критичні. Далі буде боротьба за парламент і ситуація малопередбачувана. В парламенті достатньо мільярдерів, мультиміліонерів та їх маріонеток, щоб зробити чи протистояти серйозним фінансовим рухам плюс сезонний позитив. А от з серпня-вересня...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:43

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838
вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;


Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Объемы межбанка станут мизерными, "для поддержки штанов".
vitaliian
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