Vitl написав:По источнику я в прошлый раз кажись ошибся. это Черновцы барахлят.Продажа 27,95.Как по мне с Одессой ещё я вполне согласен. что там курс пониже Днепра и Харькова.Но Черновцы искажают актуальный курс сильно.Обращаю на это внимание.Конечно оно усреднится. но пурга есть пурга.так можно дойти до анекдота Сомилитарка.Запомнилось, при курсе уже порядка 8,60 он написал. что купил баксы по 8 ровно.......у соседа, вечером, когда тому нужно было бежать за следующей.Это конечно преувеличение, но такие источники напоминают соседа
не думаю, что по Черновцам ошибочная информация-там румынская граница рядом( контрабанда/валюты много)
Нет, я жаловался на Винницу.В этом была ошибка.А в Черновцах своя специфика.Я ездил много лет назад туда на огромный рынок за товаром, там что то типа барабашки, но почему то курс смотрит в другую сторону.Я просто о том. что для подавляющего большинства их местные приколы с курсом просто неприемлимы.Когда в о всех адекватных городах 28, 05-20 у них 27,95.Это искажает реальную картину.я ж писал, что поздно вечером у соседа можно случайно и па 25 купить
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
tea До понеділка до вечора у всіх містах буде курс 27.ХХ/27.ХХ.
Это вообще о чём и для кого. Ну ты бы написал хоть, потому что...например, выходные праздничные дни, покупку сильно снизят, за ней продажу.Или ещё какую причину.В трамвае часто встречаются перебравшие самоуверенные болваны, типа запишите твит, запомните, я же говорил и говорю.Называют какую нибудь фигню, потом конечно пропадают и замыливаются от позора.У нас более взвешенный подход.Допустим , что курс имеет шанс и опуститься, но тогда вопрос - почему
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;
Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Объемы межбанка станут мизерными, "для поддержки штанов".
Да, именно для этого, и вводится новшество Или они не додумались до такого и лоханулись.Видимо есть другие версии, как оно будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Да, именно для этого, и вводится новшество Или они не додумались до такого и лоханулись.Видимо есть другие версии, как оно будет.
Какие версии, инопланетяне-нерезиденты? Кто-то должен продавать валюту по 26,5 чтобы держался такой курс. Если НБУ, тогда он будет работать "в минус". Если экспортёр тогда он недополучит 5-10% выручки. Раньше экспортера вынуждали продавать по такому курсу сжатые сроки.
Два варианта которые вижу я 1. Курс будет стабильным без сезонного укрепления 2. Волны укрепления/ослабления гривны станут ситуативными, короткими 1-3 дня) и без привязки к сезону.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 12:34, всього редагувалось 2 разів.