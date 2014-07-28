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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1248124912501251
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:00

  prodigy написав:
  Vitl написав:По источнику я в прошлый раз кажись ошибся. это Черновцы барахлят.Продажа 27,95.Как по мне с Одессой ещё я вполне согласен. что там курс пониже Днепра и Харькова.Но Черновцы искажают актуальный курс сильно.Обращаю на это внимание.Конечно оно усреднится. но пурга есть пурга.так можно дойти до анекдота Сомилитарка.Запомнилось, при курсе уже порядка 8,60 он написал. что купил баксы по 8 ровно.......у соседа, вечером, когда тому нужно было бежать за следующей.Это конечно преувеличение, но такие источники напоминают соседа :D


не думаю, что по Черновцам ошибочная информация-там румынская граница рядом( контрабанда/валюты много) :mrgreen:


Нет, я жаловался на Винницу.В этом была ошибка.А в Черновцах своя специфика.Я ездил много лет назад туда на огромный рынок за товаром, там что то типа барабашки, но почему то курс смотрит в другую сторону.Я просто о том. что для подавляющего большинства их местные приколы с курсом просто неприемлимы.Когда в о всех адекватных городах 28, 05-20 у них 27,95.Это искажает реальную картину.я ж писал, что поздно вечером у соседа можно случайно и па 25 купить :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:09

tea
До понеділка до вечора у всіх містах буде курс 27.ХХ/27.ХХ.

Это вообще о чём и для кого. :?: Ну ты бы написал хоть, потому что...например, выходные праздничные дни, покупку сильно снизят, за ней продажу.Или ещё какую причину.В трамвае часто встречаются перебравшие самоуверенные болваны, типа запишите твит, запомните, я же говорил и говорю.Называют какую нибудь фигню, потом конечно пропадают и замыливаются от позора.У нас более взвешенный подход.Допустим , что курс имеет шанс и опуститься, но тогда вопрос - почему :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:14

  vitaliian написав:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838
вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;


Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Объемы межбанка станут мизерными, "для поддержки штанов".


Да, именно для этого, и вводится новшество :D Или они не додумались до такого и лоханулись.Видимо есть другие версии, как оно будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:18

  Vitl написав:Да, именно для этого, и вводится новшество :D Или они не додумались до такого и лоханулись.Видимо есть другие версии, как оно будет.

Какие версии, инопланетяне-нерезиденты? Кто-то должен продавать валюту по 26,5 чтобы держался такой курс. Если НБУ, тогда он будет работать "в минус". Если экспортёр тогда он недополучит 5-10% выручки. Раньше экспортера вынуждали продавать по такому курсу сжатые сроки.

Два варианта которые вижу я
1. Курс будет стабильным без сезонного укрепления
2. Волны укрепления/ослабления гривны станут ситуативными, короткими 1-3 дня) и без привязки к сезону.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 12:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:21

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Да, именно для этого, и вводится новшество :D Или они не додумались до такого и лоханулись.Видимо есть другие версии, как оно будет.

Какие версии, инопланетяне-нерезиденты? Кто-то должен продавать валюту по 26,5 чтобы держался такой курс. Если НБУ, тогда он будет работать в минус. Если экспортёр тогда недополучит выручку.

Ну это же только "планы".
А по факту могут или вообще "передумать", или разрешить это делать "не только лишь всем"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 1248124912501251
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