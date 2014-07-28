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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:05
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Инвестпривлекательность.
Либеральное налогообложение
Квалификация кадров
Борьба с коррупцией
...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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