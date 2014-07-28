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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1250125112521253>
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Вопрос - зачем вводится это новшество.В стране есть дефицит валюты, огромные внешние валютные долги, и тут тебе на :!:


Инвестпривлекательность.

    Либеральное регулирование (в т.ч. валютное)
    Либеральное налогообложение
    Квалификация кадров
    Борьба с коррупцией
    ...

UPD:
Спонсоры могут как защищать интересы экономик-доноров, так и защищать свою инвестицию (те кредиты, которые уже даны или будут даны Украине).
Востаннє редагувалось Очкарик в Суб 05 січ, 2019 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:19

  Vitl написав:tea
Курс буде знижуватись,бо попит буде нижче пропозиції.
Київські обмінки зранку знижують курс продажу.
Починали курсами 27.95/28.10.
Зараз 27.95/28.07.

Допустим.
А в жизни рано или поздно происходят перемены. и мы можем быть близко к ним...

8 січня перший в цьому році аукціон по ОВДП.Як думаєте - будуть нерезиденти?
Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті?
Робимо розрахуй.В п"ятницю міжбанк закінчився курсамиом 27.80,а значить у вівторок 8 числа зранку такий курс і буде.Якщо продати 8 числа долари по 27.80 і вкластись в піврічні гривневі ОВДП під 20.5% до 8 липня,а потім відкупити долари по 26.50-27.00 - це вигідно? :wink:
Алекс2006 каже,що вигідно. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:25

  Vitl написав:tea
Курс буде знижуватись,бо попит буде нижче пропозиції.
Київські обмінки зранку знижують курс продажу.
Починали курсами 27.95/28.10.
Зараз 27.95/28.07.

Допустим.Но мы же знаем, что вниз пойдёт приёмка, а продажу зачем опускать ниже 28.Она, продажа, по идее должна одним местом зацепиться за 28 и не снижаться.Зачем барыг. наторговавших барыши отоваривать по дешёвке, когда они никуда не денутся и по любому курсу всё равно откупят наторгованное.Они ж не будут как в прошлом обсуждении 365 дней . ждать лучшего курса.А лучший курс кстати никто гарантировать не может, это всё догадки. наложение привычных рамок на текучку.А в жизни рано или поздно происходят перемены. и мы можем быть близко к ним...


продажа в Киеве пошла вверх 28,15

имхо...никаких 27,** не будет, вопрос -зачем? и так нормально торгуется на широком спреде 30-35коп... НГ и Х-мас не каждый месяц (дайте людям трошки заработать)
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті?

одно но, гарантий что курс снова будет 26,5 никто не даёт. Без рисков в такое играть могут только свои, для чужих мышеловка схлопывается всегда неожиданно (как зимой снег на голову). Пирамиды всегда выглядят выгодными и первые вошедшие даже что-то зарабатывают. Если успели выйти.

У одного меня устойчивое впечатление что "летний" курс 26,5 искусственный?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:54

  tea написав:Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті?

Ви ж серйозна людина (наче).
Не треба вводити в оману.
20+% - це за неконвертовані папірці, курс яких вже неодноразово раптово падав у 1,5-2рази.

От я б не ризикнув перед виборами вкладатись в неконвертовані папірці. Ну хіба що під 300%.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:06

  vitaliian написав:
  tea написав:Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті?

одно но, гарантий что курс снова будет 26,5 никто не даёт.

Я ж там діапазон вказав - 26.50-27.00
На минулому тижні міжбанк провалився до 27.29.Пам"ятаєте?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:07

Про курс

Охріменко пише:
"После новогодних праздников действительно будет рост курса доллара. Пока мы празднуем, мировая экономика работает. И правительству нужно заплатить проценты за год по государственным долгам: облигациям, кредитам. Причем нужно будет уплатить сразу где-то 800 млн долл. Пик выплат приходится на период со 2 по 5 января. Если Минфин будет активно выкупать валюту, курс действительно может подняться даже до 29 грн. и выше"

А загалом, курс може коливатись в межах 27,75-29:
https://www.minprom.ua/news/250242.html ... n_get_more
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:08

  prodigy написав:продажа в Киеве пошла вверх 28,15

Дивлюсь на Міняйло,там графік вниз показує.
І бажаючих продати вдвічі більше,ніж бажаючих купити.
Більш того - у Львові і купівля і продаж - 27.ХХ
Харків - 27.90/28.10
https://obmenka.kharkov.ua
Востаннє редагувалось tea в Суб 05 січ, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:09

  10/9/9 написав:
  tea написав:Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті?

Ви ж серйозна людина (наче).
Не треба вводити в оману.
20+% - це за неконвертовані папірці, курс яких вже неодноразово раптово падав у 1,5-2рази.

От я б не ризикнув перед виборами вкладатись в неконвертовані папірці. Ну хіба що під 300%.

Ви б не ризикнули,а нерезиденти ризикнуть. :mrgreen:
Побачимо вже за підсумками вівторка.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:вкластись в піврічні гривневі ОВДП під 20.5% до 8 липня,а потім відкупити долари по 26.50-27.00 - це вигідно?


А хто Вам сказав, що 8 липня чи взагалі влітку
будуть курсА 26.5 - 27.0? :mrgreen:

Забудьте вже про цей мем "сезоність" на пару років хоча б. Що не бачите що ця сезоність була зламана влітку і восени *в листопаді?

Час диктує виробляти нові стратегії заробітку на валютному ринку :!: - Не можуть бути всі розумні, та гуртом заробляти на "злив взимку(в січні-лютому) - відкупив влітку(липні-серпні)".
Точніше сказати, поняття "взимку" та "влітку" буде зміщуватись, або майже стабільний курс у певному вузькому діапазоні.
Alex2007
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