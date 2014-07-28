Vitl написав:tea Курс буде знижуватись,бо попит буде нижче пропозиції. Київські обмінки зранку знижують курс продажу. Починали курсами 27.95/28.10. Зараз 27.95/28.07.
Допустим. А в жизни рано или поздно происходят перемены. и мы можем быть близко к ним...
8 січня перший в цьому році аукціон по ОВДП.Як думаєте - будуть нерезиденти? Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті? Робимо розрахуй.В п"ятницю міжбанк закінчився курсамиом 27.80,а значить у вівторок 8 числа зранку такий курс і буде.Якщо продати 8 числа долари по 27.80 і вкластись в піврічні гривневі ОВДП під 20.5% до 8 липня,а потім відкупити долари по 26.50-27.00 - це вигідно? Алекс2006 каже,що вигідно.
Vitl написав:tea Курс буде знижуватись,бо попит буде нижче пропозиції. Київські обмінки зранку знижують курс продажу. Починали курсами 27.95/28.10. Зараз 27.95/28.07.
Допустим.Но мы же знаем, что вниз пойдёт приёмка, а продажу зачем опускать ниже 28.Она, продажа, по идее должна одним местом зацепиться за 28 и не снижаться.Зачем барыг. наторговавших барыши отоваривать по дешёвке, когда они никуда не денутся и по любому курсу всё равно откупят наторгованное.Они ж не будут как в прошлом обсуждении 365 дней . ждать лучшего курса.А лучший курс кстати никто гарантировать не может, это всё догадки. наложение привычных рамок на текучку.А в жизни рано или поздно происходят перемены. и мы можем быть близко к ним...
продажа в Киеве пошла вверх 28,15
имхо...никаких 27,** не будет, вопрос -зачем? и так нормально торгуется на широком спреде 30-35коп... НГ и Х-мас не каждый месяц (дайте людям трошки заработать)
tea написав:Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті?
одно но, гарантий что курс снова будет 26,5 никто не даёт. Без рисков в такое играть могут только свои, для чужих мышеловка схлопывается всегда неожиданно (как зимой снег на голову). Пирамиды всегда выглядят выгодными и первые вошедшие даже что-то зарабатывают. Если успели выйти.
У одного меня устойчивое впечатление что "летний" курс 26,5 искусственный?
Охріменко пише: "После новогодних праздников действительно будет рост курса доллара. Пока мы празднуем, мировая экономика работает. И правительству нужно заплатить проценты за год по государственным долгам: облигациям, кредитам. Причем нужно будет уплатить сразу где-то 800 млн долл. Пик выплат приходится на период со 2 по 5 января. Если Минфин будет активно выкупать валюту, курс действительно может подняться даже до 29 грн. и выше"
tea написав:вкластись в піврічні гривневі ОВДП під 20.5% до 8 липня,а потім відкупити долари по 26.50-27.00 - це вигідно?
А хто Вам сказав, що 8 липня чи взагалі влітку будуть курсА 26.5 - 27.0?
Забудьте вже про цей мем "сезоність" на пару років хоча б. Що не бачите що ця сезоність була зламана влітку і восени *в листопаді?
Час диктує виробляти нові стратегії заробітку на валютному ринку - Не можуть бути всі розумні, та гуртом заробляти на "злив взимку(в січні-лютому) - відкупив влітку(липні-серпні)". Точніше сказати, поняття "взимку" та "влітку" буде зміщуватись, або майже стабільний курс у певному вузькому діапазоні.