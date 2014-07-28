Думаю всплески были и будут но не привязанные ни к чему, возможно под нафтогаз или каких-то конкретных людей. Летом вероятность всплесков будет ниже. Осень-зима удивит разворотами тренда в обе стороны.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Думаю всплески были и будут но не привязанные ни к чему, возможно под нафтогаз или каких-то конкретных людей. Летом вероятность всплесков будет ниже. Осень-зима удивит разворотами тренда в обе стороны.
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