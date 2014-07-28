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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1250125112521253
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex2007 написав:Точніше сказати, поняття "взимку" та "влітку" буде зміщуватись, або майже стабільний курс у певному вузькому діапазоні.

Думаю всплески были и будут но не привязанные ни к чему, возможно под нафтогаз или каких-то конкретных людей. Летом вероятность всплесков будет ниже. Осень-зима удивит разворотами тренда в обе стороны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:36

Вот тут мы пытаемся предугадать, куда пойдёт курс , хотя бы до лета включительно.Это конечно дело благородное.Но результат выборов будет влиять в первую очередь на сотрудничество с внешними кредиторами, кот определяет курс .Орест высказал своё видение послевыборов.Я представления не имею как сложится. кроме того, что кто нибудь нас да поддержит.Т е пока не грянет мировой. предположительно в конце года или в следующем, сильного обвала не должно случиться.укрепление тоже реально. следуя моей старой теории.Кто её не в курсе. она в том. что при долговой нагрузке будут постоянные попытки просадки курса для откупа в закрома.По меревозможностей конечно.Рез выборов может повлиять на развитие военных действий. причём в любую сторону.в положительном варианте даже под 25 зайти немудрено.Но давайте будем реалистами.Сейчас в стране как бы всё хорошо, есть сотрудничество с мвф, более менее спокойная сит на фронте, якобы благосостояние растёт...но при всём этом идёт девальвация.Летний минимум в этом году был выше предыдущего, зимний максимум тоже был выше прошлого...уже.ВП было толчком или Приватбанк. это не важно.Факт, что гривненавес позволяет курсу прыгать всё выше.А теперь представим. что вышеперечисленные факторы начнут ухудшаться.Очевидно что тогда девал ускорится.Можно конечно пофантазировать. что грядёт улучшение, но это без меня,сейчас и так всё дутое.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:16

  tea написав:
  10/9/9 написав:
  tea написав:Дам підказку.От Ви б вклались в цінні папери під 20+% річних у валюті?

Ви ж серйозна людина (наче).
Не треба вводити в оману.
20+% - це за неконвертовані папірці, курс яких вже неодноразово раптово падав у 1,5-2рази.

От я б не ризикнув перед виборами вкладатись в неконвертовані папірці. Ну хіба що під 300%.

Ви б не ризикнули,а нерезиденти ризикнуть. :mrgreen:
Побачимо вже за підсумками вівторка.


"нерезиденты" слепого траста и приближенные к императору?
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:19

  Alex2007 написав:
  tea написав:вкластись в піврічні гривневі ОВДП під 20.5% до 8 липня,а потім відкупити долари по 26.50-27.00 - це вигідно?


А хто Вам сказав, що 8 липня чи взагалі влітку
будуть курсА 26.5 - 27.0? :mrgreen:

Забудьте вже про цей мем "сезоність" на пару років хоча б. Що не бачите що ця сезоність була зламана влітку і восени *в листопаді?

Час диктує виробляти нові стратегії заробітку на валютному ринку :!: - Не можуть бути всі розумні, та гуртом заробляти на "злив взимку(в січні-лютому) - відкупив влітку(липні-серпні)".
Точніше сказати, поняття "взимку" та "влітку" буде зміщуватись, або майже стабільний курс у певному вузькому діапазоні.


альтернатива 6 месячным депо есть-это 3мес/ месячные и недельные, а для особо стремных игроков-на текущем счете
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:26

  Vitl написав:Вот тут мы пытаемся предугадать, куда пойдёт курс , хотя бы до лета включительно.Это конечно дело благородное.Но результат выборов будет влиять в первую очередь на сотрудничество с внешними кредиторами, кот определяет курс .Орест высказал своё видение послевыборов.Я представления не имею как сложится. кроме того, что кто нибудь нас да поддержит.Т е пока не грянет мировой. предположительно в конце года или в следующем, сильного обвала не должно случиться.укрепление тоже реально. следуя моей старой теории.Кто её не в курсе. она в том. что при долговой нагрузке будут постоянные попытки просадки курса для откупа в закрома.По меревозможностей конечно.Рез выборов может повлиять на развитие военных действий. причём в любую сторону.в положительном варианте даже под 25 зайти немудрено.Но давайте будем реалистами.Сейчас в стране как бы всё хорошо, есть сотрудничество с мвф, более менее спокойная сит на фронте, якобы благосостояние растёт...но при всём этом идёт девальвация.Летний минимум в этом году был выше предыдущего, зимний максимум тоже был выше прошлого...уже.ВП было толчком или Приватбанк. это не важно.Факт, что гривненавес позволяет курсу прыгать всё выше.А теперь представим. что вышеперечисленные факторы начнут ухудшаться.Очевидно что тогда девал ускорится.Можно конечно пофантазировать. что грядёт улучшение, но это без меня,сейчас и так всё дутое.


"благосостояние растёт" по версии Гройсмана и ПОПа
реально оно в 2015 упало в 2 раза(от 2013) и за последние 2 года у некоторых поднялось на 20-25% от низов 2015.
Самый большой риск для страны-Неплатоспромо́жність — нездатність виконувати фінансові зобов'язання у призначений термін.
Борг по "коммуналке" більше 47мрд
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:Борг по "коммуналке" більше 47мрд

добавьте туда проблемные кредитов которых набрались до 2014 (некоторые до 2008), в т.ч. в ин.валютах. Так же многие потеряли сбережения в банках-банкротах 200тыс+ Без этого всего багаж других проблем накоплен на десятки лет и миллиарды денег.
  Vitl написав:.Летний минимум в этом году был выше предыдущего, зимний максимум тоже был выше прошлого...уже

15.01.18 курс покупки был 28,74 судя по графику на данном портале, этой зимой мы его пока не победили. или 15.01.19 надо сравнивать?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:Борг по "коммуналке" більше 47мрд
Питання кардинально вирішиться після перепису. Коли померлим таки дозволять померти...
10/9/9 Бородатий "іксперд" бреше. Січневі виплачені достроково...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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