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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:36
Вот тут мы пытаемся предугадать, куда пойдёт курс , хотя бы до лета включительно.Это конечно дело благородное.Но результат выборов будет влиять в первую очередь на сотрудничество с внешними кредиторами, кот определяет курс .Орест высказал своё видение послевыборов.Я представления не имею как сложится. кроме того, что кто нибудь нас да поддержит.Т е пока не грянет мировой. предположительно в конце года или в следующем, сильного обвала не должно случиться.укрепление тоже реально. следуя моей старой теории.Кто её не в курсе. она в том. что при долговой нагрузке будут постоянные попытки просадки курса для откупа в закрома.По меревозможностей конечно.Рез выборов может повлиять на развитие военных действий. причём в любую сторону.в положительном варианте даже под 25 зайти немудрено.Но давайте будем реалистами.Сейчас в стране как бы всё хорошо, есть сотрудничество с мвф, более менее спокойная сит на фронте, якобы благосостояние растёт...но при всём этом идёт девальвация.Летний минимум в этом году был выше предыдущего, зимний максимум тоже был выше прошлого...уже.ВП было толчком или Приватбанк. это не важно.Факт, что гривненавес позволяет курсу прыгать всё выше.А теперь представим. что вышеперечисленные факторы начнут ухудшаться.Очевидно что тогда девал ускорится.Можно конечно пофантазировать. что грядёт улучшение, но это без меня,сейчас и так всё дутое.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:16
"нерезиденты" слепого траста и приближенные к императору?
Василь в игноре форева
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:19
альтернатива 6 месячным депо есть-это 3мес/ месячные и недельные, а для особо стремных игроков-на текущем счете
Василь в игноре форева
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:26
"благосостояние растёт" по версии Гройсмана и ПОПа
реально оно в 2015 упало в 2 раза(от 2013) и за последние 2 года у некоторых поднялось на 20-25% от низов 2015.
Самый большой риск для страны-Неплатоспромо́жність — нездатність виконувати фінансові зобов'язання у призначений термін.
Борг по "коммуналке" більше 47мрд
Василь в игноре форева
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
добавьте туда проблемные кредитов которых набрались до 2014 (некоторые до 2008), в т.ч. в ин.валютах. Так же многие потеряли сбережения в банках-банкротах 200тыс+ Без этого всего багаж других проблем накоплен на десятки лет и миллиарды денег.
15.01.18 курс покупки был 28,74 судя по
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Питання кардинально вирішиться після перепису. Коли померлим таки дозволять померти...
10/9/9 Бородатий "іксперд" бреше. Січневі виплачені достроково...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:59
vitaliian
Vitl писал(а):
.Летний минимум в этом году был выше предыдущего, зимний максимум тоже был выше прошлого...уже
15.01.18 курс покупки был 28,74 судя по графику на данном портале, этой зимой мы его пока не победили. или 15.01.19 надо сравнивать?
С учётом сдвига имелся ввиду максимум достигнутый на введение ВП 26 ноября...как написал...уже, а дальше посмотрим, из за предвыборов может и не превыситься
Смотреть на график лучше здесь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:07
prodigy
реально оно в 2015 упало в 2 раза(от 2013) и за последние 2 года у некоторых поднялось на 20-25% от низов 2015.
Ты очень правильно заметил тенденцию.То, что в посл время у некоторых стало расти сбивает многих с толку.Я с трудом представляю, как жииёт пенсионер, кот полтора года назад повысили пенсию с 1200 до 1400.А таких есть не мало.Может не совсем точно цифры привёл.Моему пенсионеру повысили с 1400 до 2700, то в первые месяцы пока цены не вырасли...деньги девать было некуда А другому с 12ХХ до 14ХХ(так правильнее).Сначала была обида что так мало. а теперь кроме обиды полная опа. т к цены то отросли - хлеб с 6 до 12, лекарство постоянно употребляемое с 100 до 160 и т д...Кто сидел на минималке, те чистыми получили пару сотен прибавки, что никак не соотв росту всего вокруг.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:28
Якщо це будуть наші нерезиденти,то так навіть краще.
Нам тоді можно спокійно повторювати їх дії. Раз заходять гроші Порошенка або наближених,продають долари і розміщуються на півроку,значить вони гарантовано знають,що отримають потрібний прибуток.
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:35
Отут після виборів нас ждуть непопулярні міри.Можливо,під керівництвом МВФ.
Нагадаю,що з 1 січня нараховується пеня за просрочені комунальні послуги у розмірі 3.65% річних.Задача - посилити платіжну дисципліну.Думаю,що такий низький відсоток пені платіжну дисципліну крашою не зробить.
Наступний етап - брати 10% самих злісних боржників і примусово стягувати борг,навіть ціною продажу квартири.
Найбільше неплатежів,природньо,за послуги теплопостачання,бо там найбільша сума щомісячного платежу.А майже всі компанії теплопостачання - приватні.
Їм потрібно купувати газ за свої кошти,щоб нагріти воду і подати до жилих будинків.А в них буде касовий розрив.
Далі з нарощуванням боргів за ЖКП тягнути не можна.Бо не сплачують одиниці,а постраждають всі в багатоквартирних будинках.
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