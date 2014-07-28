Додано: Суб 05 січ, 2019 17:36

Вот тут мы пытаемся предугадать, куда пойдёт курс , хотя бы до лета включительно.Это конечно дело благородное.Но результат выборов будет влиять в первую очередь на сотрудничество с внешними кредиторами, кот определяет курс .Орест высказал своё видение послевыборов.Я представления не имею как сложится. кроме того, что кто нибудь нас да поддержит.Т е пока не грянет мировой. предположительно в конце года или в следующем, сильного обвала не должно случиться.укрепление тоже реально. следуя моей старой теории.Кто её не в курсе. она в том. что при долговой нагрузке будут постоянные попытки просадки курса для откупа в закрома.По меревозможностей конечно.Рез выборов может повлиять на развитие военных действий. причём в любую сторону.в положительном варианте даже под 25 зайти немудрено.Но давайте будем реалистами.Сейчас в стране как бы всё хорошо, есть сотрудничество с мвф, более менее спокойная сит на фронте, якобы благосостояние растёт...но при всём этом идёт девальвация.Летний минимум в этом году был выше предыдущего, зимний максимум тоже был выше прошлого...уже.ВП было толчком или Приватбанк. это не важно.Факт, что гривненавес позволяет курсу прыгать всё выше.А теперь представим. что вышеперечисленные факторы начнут ухудшаться.Очевидно что тогда девал ускорится.Можно конечно пофантазировать. что грядёт улучшение, но это без меня,сейчас и так всё дутое.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.