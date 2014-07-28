tea написав:
Отут після виборів нас ждуть непопулярні міри.Можливо,під керівництвом МВФ.
Нагадаю,що з 1 січня нараховується пеня за просрочені комунальні послуги у розмірі 3.65% річних.Задача - посилити платіжну дисципліну.Думаю,що такий низький відсоток пені платіжну дисципліну крашою не зробить.
Наступний етап - брати 10% самих злісних боржників і примусово стягувати борг,навіть ціною продажу квартири.
Найбільше неплатежів,природньо,за послуги теплопостачання,бо там найбільша сума щомісячного платежу.А майже всі компанії теплопостачання - приватні.
Їм потрібно купувати газ за свої кошти,щоб нагріти воду і подати до жилих будинків.А в них буде касовий розрив.
Далі з нарощуванням боргів за ЖКП тягнути не можна.Бо не сплачують одиниці,а постраждають всі в багатоквартирних будинках.
"замахаешься пыль глотать" -добиваться денег с должников.
в доме из 260 квартир 120 должники (долг от 1к до 30к).
В суд заявление подать больше 2000грн итого 2млн гривен только на одни заявления.
В стране не рыночная экономика( об этом Кучеренко постоянно говорит МВФ), но там как "глухарь на току".
Если бы в стране был рынок газа/ рынок электроэнергии и рынок других услуг, то народ мог бы выбирать себе поставщика услуг. А так вам прислали платежку (где завысили все показания в 2 раза и ходите себе доказывайте, что это не так).
За тепло (по счетчику-счетчик на каждый подъезд)стали платить больше, чем без него. Почему? Председатель сказала(по секрету), что накидывает 25-30% на цену, т.к. пол-дома вообще не платит , или платит частично (есть постоянный не снижаемый долг в 7-8к гривен )
люди не платят потому что мало денег и потому что платежки присылают "от балды".