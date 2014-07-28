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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:15
tea написав: prodigy написав:
Самый большой риск для страны-Неплатоспромо́жність — нездатність виконувати фінансові зобов'язання у призначений термін.Борг по "коммуналке" більше 47мрд
Отут після виборів нас ждуть непопулярні міри.Можливо,під керівництвом МВФ.
Нагадаю,що з 1 січня нараховується пеня за просрочені комунальні послуги у розмірі 3.65% річних.Задача - посилити платіжну дисципліну.Думаю,що такий низький відсоток пені платіжну дисципліну крашою не зробить.
Наступний етап - брати 10% самих злісних боржників і примусово стягувати борг,навіть ціною продажу квартири.
Найбільше неплатежів,природньо,за послуги теплопостачання,бо там найбільша сума щомісячного платежу.А майже всі компанії теплопостачання - приватні.
Їм потрібно купувати газ за свої кошти,щоб нагріти воду і подати до жилих будинків.А в них буде касовий розрив.
Далі з нарощуванням боргів за ЖКП тягнути не можна.Бо не сплачують одиниці,а постраждають всі в багатоквартирних будинках.
"замахаешься пыль глотать" -добиваться денег с должников.
в доме из 260 квартир 120 должники (долг от 1к до 30к).
В суд заявление подать больше 2000грн итого 2млн гривен только на одни заявления.
В стране не рыночная экономика( об этом Кучеренко постоянно говорит МВФ), но там как "глухарь на току".
Если бы в стране был рынок газа/ рынок электроэнергии и рынок других услуг, то народ мог бы выбирать себе поставщика услуг. А так вам прислали платежку (где завысили все показания в 2 раза и ходите себе доказывайте, что это не так).
За тепло (по счетчику-счетчик на каждый подъезд)стали платить больше, чем без него. Почему? Председатель сказала(по секрету), что накидывает 25-30% на цену, т.к. пол-дома вообще не платит , или платит частично (есть постоянный не снижаемый долг в 7-8к гривен )
люди не платят потому что мало денег и потому что платежки присылают "от балды".
Василь в игноре форева
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:20
orest написав: prodigy написав:
Борг по "коммуналке" більше 47мрд
Питання кардинально вирішиться після перепису. Коли померлим таки дозволять померти...10/9/9
Бородатий "іксперд" бреше. Січневі виплачені достроково...
крайне ошибочный взгляд-у нас в доме прокуроры и работники СБУ не платят месяцами (сказал председатель, что ничего не может с ними сделать, подавал в суд заяву-такие заявы лежат пыльным грузом месяцами, к тому же нехватка судей по стране уже идет на тысячи)
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:20
prodigy написав:
"замахаешься пыль глотать" -добиваться денег с должников.
Должников продадут за полцены коллекторам. Долг ликвидный, без погашения квартиру не продать. Коллектор в этих делах прошареный, как действовать на нервы и пугнуть знает. Должниками надо заниматься, звонить, присылать письма, вывешивать списки и т.д. До выборов на это закрыли глаза, после начнётся. Карма догонит каждого должника и не только.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:25
prodigy написав:подавал в суд заяву-такие заявы лежат пыльным грузом месяцами, к тому же нехватка судей по стране уже идет на тысячи)
В одном из районов в Одесской области с 1 января приостановлено рассмотрение всех дел по причине полного отсутствия судей, все уволились.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:30
freeze написав:
prodigy написав:подавал в суд заяву-такие заявы лежат пыльным грузом месяцами, к тому же нехватка судей по стране уже идет на тысячи)
В одном из районов в Одесской области с 1 января приостановлено рассмотрение всех дел по причине полного отсутствия судей, все уволились.
какая причина?
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:36
Чай, тебе подсказка, почему доллар рухнет - томос.Многие считают это важным фактором
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 21:54
vitaliian написав: prodigy написав:
"замахаешься пыль глотать" -добиваться денег с должников.
Должников продадут за полцены коллекторам. Долг ликвидный, без погашения квартиру не продать. Коллектор в этих делах прошареный, как действовать на нервы и пугнуть знает. Должниками надо заниматься, звонить, присылать письма, вывешивать списки и т.д. До выборов на это закрыли глаза, после начнётся. Карма догонит каждого должника и не только.
туфта...коллектор будет звонить из Львова в ваш город или слать смс с текстом "спец.бригада уже выехала к вам", как вы думаете сильно людей пугают эти письма. мне коллекторы звонят 2 года-занес все номера в черный список и не парюсь.
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