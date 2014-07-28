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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1252125312541255>
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:"замахаешься пыль глотать" -добиваться денег с должников.

Должников продадут за полцены коллекторам. Долг ликвидный, без погашения квартиру не продать. Коллектор в этих делах прошареный, как действовать на нервы и пугнуть знает. Должниками надо заниматься, звонить, присылать письма, вывешивать списки и т.д. До выборов на это закрыли глаза, после начнётся. Карма догонит каждого должника и не только.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:подавал в суд заяву-такие заявы лежат пыльным грузом месяцами, к тому же нехватка судей по стране уже идет на тысячи)


В одном из районов в Одесской области с 1 января приостановлено рассмотрение всех дел по причине полного отсутствия судей, все уволились.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:30

  freeze написав:
prodigy написав:подавал в суд заяву-такие заявы лежат пыльным грузом месяцами, к тому же нехватка судей по стране уже идет на тысячи)


В одном из районов в Одесской области с 1 января приостановлено рассмотрение всех дел по причине полного отсутствия судей, все уволились.

какая причина?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:36

Чай, тебе подсказка, почему доллар рухнет - томос.Многие считают это важным фактором :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:51

  tea написав:
  orest написав:
  tea написав:До понеділка до вечора у всіх містах буде курс 27.ХХ/27.ХХ.

До якого понеділка? До 07 чи 14 чи може до якогось понеділка лютого?\

До 7 січня.

Станом на момент на Міняйлі обсяги на продаж вп"ятеро більші,ніж обсяги на купівлю.
Купа київських обмінок продає долари по 28.00.
Приватні оголошення не від обмінок містять курси продажу вже по 27.ХХ.
Харків,Роза - 27.90/28.05 (вчора 27.90/28.10)
https://kharkov.obmenka.ua
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:56

  Vitl написав:Чай, тебе подсказка, почему доллар рухнет - томос.Многие считают это важным фактором :D

А який взаємозв"язок?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:04

Станом на момент на Міняйлі обсяги на продаж вп"ятеро більші,ніж обсяги на купівлю.
Купа київських обмінок продає долари по 28.00.
Приватні оголошення не від обмінок містять курси продажу вже по 27.ХХ.
Харків,Роза - 27.90/28.05 (вчора 27.90/28.10)
https://kharkov.obmenka.ua

Дефицит гривны связан с затянувшимися каникулами, до 8.01 у большинства игроков нет доступа к деньгам на банковских счетах. И некоторых игроков тоже нет в стране.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  Vitl написав:Вот тут мы пытаемся предугадать, куда пойдёт курс , хотя бы до лета включительно.Это конечно дело благородное.Но результат выборов будет влиять в первую очередь на сотрудничество с внешними кредиторами, кот определяет курс .Орест высказал своё видение послевыборов.Я представления не имею как сложится. кроме того, что кто нибудь нас да поддержит.Т е пока не грянет мировой. предположительно в конце года или в следующем, сильного обвала не должно случиться.укрепление тоже реально. следуя моей старой теории.Кто её не в курсе. она в том. что при долговой нагрузке будут постоянные попытки просадки курса для откупа в закрома.По меревозможностей конечно.Рез выборов может повлиять на развитие военных действий. причём в любую сторону.в положительном варианте даже под 25 зайти немудрено.Но давайте будем реалистами.Сейчас в стране как бы всё хорошо, есть сотрудничество с мвф, более менее спокойная сит на фронте, якобы благосостояние растёт...но при всём этом идёт девальвация.Летний минимум в этом году был выше предыдущего, зимний максимум тоже был выше прошлого...уже.ВП было толчком или Приватбанк. это не важно.Факт, что гривненавес позволяет курсу прыгать всё выше.А теперь представим. что вышеперечисленные факторы начнут ухудшаться.Очевидно что тогда девал ускорится.Можно конечно пофантазировать. что грядёт улучшение, но это без меня,сейчас и так всё дутое.


"благосостояние растёт" по версии Гройсмана и ПОПа
реально оно в 2015 упало в 2 раза(от 2013) и за последние 2 года у некоторых поднялось на 20-25% от низов 2015.
Самый большой риск для страны-Неплатоспромо́жність — нездатність виконувати фінансові зобов'язання у призначений термін.
Борг по "коммуналке" більше 47мрд


Я знаю немало примеров, у кого с 2015 благосостояния выросло более, чем вдвое, так что не стоит так категорично
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:37

Faceless


"благосостояние растёт" по версии Гройсмана и ПОПа
реально оно в 2015 упало в 2 раза(от 2013) и за последние 2 года у некоторых поднялось на 20-25% от низов 2015.
Самый большой риск для страны-Неплатоспромо́жність — нездатність виконувати фінансові зобов'язання у призначений термін.
Борг по "коммуналке" більше 47мрд


Я знаю немало примеров, у кого с 2015 благосостояния выросло более, чем вдвое, так что не стоит так категорично

Не мало это сколько 5 или 10 может 20.А в моём удалённом посте было описано в какой опе оказалась целая категория прослойка населения.Чем пост отличался от таких же рядом кот не удалены.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:47

  Faceless написав:Я знаю немало примеров, у кого с 2015 благосостояния выросло более, чем вдвое, так что не стоит так категорично


Та есть море примеров:
Сотня самых состоятельных украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Причем темп прироста их состояний за последний год лишь увеличился.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43725 ... vvp-strany

Типичный олигархический капитализм

Самая массовая гречка в истории под видом субсидий половине населения - они думают, что эта массированная взятка поможет им на выборах )))
freeze
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