Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів. Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період. І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день
vitaliian написав:Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів. Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період. І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день
В нас і весь 2018 рік був напруженим щодо виплат.Тому з січня 2018 року і по листопад 2018 ЗВР зменшувались.Потім надійшли кошти від ЄС і МВФ і станом на 1 січня 2019 ЗВР знову зросли. Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.