Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів. Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період. І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день
vitaliian написав:Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів. Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період. І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день
В нас і весь 2018 рік був напруженим щодо виплат.Тому з січня 2018 року і по листопад 2018 ЗВР зменшувались.Потім надійшли кошти від ЄС і МВФ і станом на 1 січня 2019 ЗВР знову зросли. Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.
Якщо враховувати необхідність здійснювати виплати в лютому, то є вірогідність активної політики наповнення ЗВР в січні? Я розумію дану ситуацію таким чином, що в другій половині січня буде зміцнення гривні, щоб викупити по вигідному курсу, а от з лютого, під виплати, побачимо зворотній рух, можливо до максимальних значень даної зими. У кого які думки?
tea Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.
Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Самая массовая гречка в истории под видом субсидий половине населения - они думают, что эта массированная взятка поможет им на выборах )))
Я помню как годик назад примерно Фейслес упорно с кем то в недвиге бодался по поводу реальных доходов.Скажу так - под каким углом посмотреть.Действительно есть класс, у кот доходы значительно выросли.Но это в подавляющем большинстве высокооплачиваемые профессии и топменеджеры.Допустим у человека круг общения состоит из таких и ему начинает казаться супер прогресс. особенно если ещё и он сам входит в это число.Но никогда не помешает осмотреться вокруг...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:tea Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.
Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.
В нас є два варіанти. 1.Виплачувати в тому числі і за рахунок ЗВР. 2.В бюджеті закладено більше 400 млрд.грн. на виплати боргів.Як би було ідеально,щоб не чіпати ЗВР.Це якби НБУ постійно викуповував надлишок з міжбанку,не знижуючи курси.От поставив би,наприклад,з 8 січня курс викупу надлишку по 27.80 і постійно викуповував.Може ж так?
мне не интересно если у 1-2к киевлян состояние выросло даже в трое( это дармоеды гос служащие, которые с 6-7к сделали себе оклады по 150-180к и выше)
я знаю без всяких обобщений, что благосостояние 97% население за пять значительно ухудшилось ...даже не пытайтесь меня переубедить
Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
diegot_tar написав:Якщо враховувати необхідність здійснювати виплати в лютому, то є вірогідність активної політики наповнення ЗВР в січні? Я розумію дану ситуацію таким чином, що в другій половині січня буде зміцнення гривні, щоб викупити по вигідному курсу, а от з лютого, під виплати, побачимо зворотній рух, можливо до максимальних значень даної зими. У кого які думки?
А будет что выкупать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.