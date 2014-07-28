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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1253125412551256>
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:54

Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів.
Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період.
І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день

https://news.finance.ua/ua/news/-/441177/maksym-parhomenko-shho-prynis-gryvni-2018-rik

Водночас, валюти ринків, що розвиваються (до якого ми і належимо) показали більш негативну динаміку.

http://i.piccy.info/i9/f89469d487201d4ea304b4b6b0fdc433/1545484980/23120/1290474/67kia1212_800.jpg
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:20

Faceless

мне не интересно если у 1-2к киевлян состояние выросло даже в трое( это дармоеды гос служащие, которые с 6-7к сделали себе оклады по 150-180к и выше)

я знаю без всяких обобщений, что благосостояние 97% население за пять значительно ухудшилось ...даже не пытайтесь меня переубедить

п.с. те кто выехал на заробитки(или моряки) не в счет

кстати хочу напомнить вам наш спор пятилетней давности (декабрь 13 )-я настаивал, что половина банков завалиться и БС очень не надежна

вы (вместе с zzzzzz) считали, что такого кризиса как в 2008 не будет (мол банки сейчас надежней, банкиры типа уже научены горьким опытом)

на сегодня самые слабые банки(с финансовой точки) -это гос. банки(у которых хуже всего состояние кредитного портфеля) и которым постоянно требуется рефинанс в огромном количестве.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 06 січ, 2019 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:25

  vitaliian написав:Пікові виплати будуть припадати на лютий – 1,7 млрд доларів, травень – 1,8 млрд доларів, і вересень – 1,9 млрд доларів.
Таким чином це буде найбільш несприятливий для гривні період.
І тут важливо розуміти, як діятиме регулятор в цей період. Наразі середня ліквідність міжбанківського валютного ринку оцінюється в 300 млн доларів на день

https://news.finance.ua/ua/news/-/441177/maksym-parhomenko-shho-prynis-gryvni-2018-rik


В нас і весь 2018 рік був напруженим щодо виплат.Тому з січня 2018 року і по листопад 2018 ЗВР зменшувались.Потім надійшли кошти від ЄС і МВФ і станом на 1 січня 2019 ЗВР знову зросли.
Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:36

  freeze написав:
  Faceless написав:Я знаю немало примеров, у кого с 2015 благосостояния выросло более, чем вдвое, так что не стоит так категорично


Та есть море примеров:
Сотня самых состоятельных украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Причем темп прироста их состояний за последний год лишь увеличился.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43725 ... vvp-strany

Типичный олигархический капитализм

Самая массовая гречка в истории под видом субсидий половине населения - они думают, что эта массированная взятка поможет им на выборах )))



субсидии -это большое зло и вообще "коррупция в масштабе всей страны"
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Якщо враховувати необхідність здійснювати виплати в лютому, то є вірогідність активної політики наповнення ЗВР в січні? Я розумію дану ситуацію таким чином, що в другій половині січня буде зміцнення гривні, щоб викупити по вигідному курсу, а от з лютого, під виплати, побачимо зворотній рух, можливо до максимальних значень даної зими.
У кого які думки?
diegot_tar
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:19

tea
Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.

Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:23

  freeze написав:
  Faceless написав:Я знаю немало примеров, у кого с 2015 благосостояния выросло более, чем вдвое, так что не стоит так категорично


Та есть море примеров:
Сотня самых состоятельных украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Причем темп прироста их состояний за последний год лишь увеличился.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43725 ... vvp-strany

Типичный олигархический капитализм

Самая массовая гречка в истории под видом субсидий половине населения - они думают, что эта массированная взятка поможет им на выборах )))


Я помню как годик назад примерно Фейслес упорно с кем то в недвиге бодался по поводу реальных доходов.Скажу так - под каким углом посмотреть.Действительно есть класс, у кот доходы значительно выросли.Но это в подавляющем большинстве высокооплачиваемые профессии и топменеджеры.Допустим у человека круг общения состоит из таких и ему начинает казаться супер прогресс. особенно если ещё и он сам входит в это число.Но никогда не помешает осмотреться вокруг...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:36

  Vitl написав:tea
Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.

Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.

В нас є два варіанти.
1.Виплачувати в тому числі і за рахунок ЗВР.
2.В бюджеті закладено більше 400 млрд.грн. на виплати боргів.Як би було ідеально,щоб не чіпати ЗВР.Це якби НБУ постійно викуповував надлишок з міжбанку,не знижуючи курси.От поставив би,наприклад,з 8 січня курс викупу надлишку по 27.80 і постійно викуповував.Може ж так?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:Faceless

мне не интересно если у 1-2к киевлян состояние выросло даже в трое( это дармоеды гос служащие, которые с 6-7к сделали себе оклады по 150-180к и выше)

я знаю без всяких обобщений, что благосостояние 97% население за пять значительно ухудшилось ...даже не пытайтесь меня переубедить



Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:52

  diegot_tar написав:Якщо враховувати необхідність здійснювати виплати в лютому, то є вірогідність активної політики наповнення ЗВР в січні? Я розумію дану ситуацію таким чином, що в другій половині січня буде зміцнення гривні, щоб викупити по вигідному курсу, а от з лютого, під виплати, побачимо зворотній рух, можливо до максимальних значень даної зими.
У кого які думки?


А будет что выкупать :?: :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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